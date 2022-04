V Prešove spustia od utorka novú aplikáciu na platby za parkovanie

Prešov 10. apríla (TASR) - Pôvodnú mobilnú aplikáciu eParkio, určenú na platby za parkovanie v meste Prešov, nahradí od utorka 12. apríla nová aplikácia Urbi - Parkovanie. Bude slúžiť pre všetkých užívateľov predplatených parkovacích kariet, ako aj pre vodičov, ktorí v rámci regulovaných zón parkujú krátkodobo. Informovala o tom samospráva na svojej internetovej stránke.



"Pôvodná aplikácia bude funkčná do 11. apríla 2022. Od 12. apríla už musia vodiči používať novú aplikáciu. Platby za parkovné však bude možné naďalej realizovať aj prostredníctvom automatov alebo zaslaním SMS správy s príslušnými údajmi na číslo 2200," informovalo mesto s tým, že aplikácia Urbi – Parkovanie sa bude dať stiahnuť od utorka.



Vodičom má priniesť viacero výhod a noviniek. Sú v nej k dispozícii graficky a farebne znázornené parkovacie plochy podľa tarifných pásiem, aplikácia tiež ponúka možnosť podania žiadosti o vystavenie všetkých druhov parkovacích kariet, prípadne ich obnovenie elektronicky. "Po požiadaní o kartu v aplikácii bude užívateľ automaticky presmerovaný na mobilný webový portál, kde bude prihlásený pod údajmi vloženými do novej aplikácie," ozrejmila samospráva. Jednoduchší má byť aj spôsob použitia návštevníckej karty.



Užívatelia, ktorí sa už zaregistrovali v pôvodnej aplikácii eParkio, dostanú o ukončení jej fungovania email. Pokyny k zmenám dostanú aj všetci užívatelia parkovacích kariet. "Všetky dôležité informácie nájdu vodiči aj na informačných tabuliach a parkovacích automatoch, kde pribudnú aj QR kódy pre zjednodušenie SMS platieb za parkovné," doplnilo mesto.



V prípade zostatku kreditu na užívateľskom konte v aplikácii eParkio si o jeho vrátenie musia užívatelia požiadať na emailovej adrese parkovanie.presov@presov.sk. "Do správy je potrebné uviesť prihlasovací e-mail užívateľa aplikácie, posledné štvorčíslie platobnej karty, z ktorej si užívateľ dobíjal kredit a číslo účtu v tvare IBAN," vysvetlilo mesto.