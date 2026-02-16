< sekcia Regióny
VIDEO: Prešov odovzdal 16 autobusov, investícia presiahla 2,6 milióna
Aktuálne tvorí vozový park SAD Prešov SK 198 vozidiel.
Autor TASR
Prešov 16. februára (TASR) - Obyvatelia okresov Prešov, Bardejov a Sabinov už cestujú novými prímestskými autobusmi, ktoré prinášajú vyšší komfort aj bezpečnosť. Ich obstaranie v hodnote viac ako 2,6 milióna eur bolo realizované v rámci zmluvných vzťahov medzi dopravcom SAD Prešov SK a Prešovským samosprávnym krajom (PSK). V pondelok sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie 16 autobusov do prevádzky zo strany PSK.
„Ak chceme ľudí motivovať, aby dali pred osobnou dopravou prednosť tej verejnej, potrebujeme investovať aj do nových vozidiel, ktoré ich do cieľa odvezú bezpečne, ale i komfortne a v pohodlí. Tieto autobusy všetky tieto atribúty spĺňajú, navyše sú v troch rôznych kategóriách od mikrobusov po väčšie, vďaka čomu pokryjeme všetky potreby prímestskej autobusovej dopravy a budeme ich môcť nasadzovať na cesty podľa objemu cestujúcich či aktuálnych potrieb jednotlivých spojov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
PSK podľa jeho slov ako objednávateľ dopravy dlhodobo podporuje obnovu vozového parku dopravcov tak, aby bola prímestská doprava pre verejnosť čoraz atraktívnejšia. „Teším sa, že sa nám ľudia postupne vracajú do regionálnych autobusov, čo dokazuje aj minuloročných 35 miliónov prepravených cestujúcich na východe Slovenska, z toho 19 miliónov v našom Prešovskom kraji. Naším cieľom určite je, aby ich bolo ešte viac,“ doplnil Majerský.
Väčšina autobusov je vybavených senzormi mŕtveho uhla, ktoré chránia cyklistov i chodcov, ako aj moderným interiérovým kamerovým systémom zabezpečujúcim vyššiu bezpečnosť a ochranu pred vandalizmom. Interiér vozidiel je klimatizovaný a jeho súčasťou je bezplatné Wi-Fi pripojenie a USB porty na nabíjanie mobilných zariadení. Informovanosť zabezpečujú moderné vnútorné a vonkajšie LED panely.
„Napriek dieselovému pohonu ide o ekologicky šetrné vozidlá, ktoré spĺňajú vysoké európske štandardy kvality a prísnu emisnú normu Euro 6. Autobusy meníme priebežne každý rok a hoci je povolený ich maximálny vek 14 rokov, u nás sme našu flotilu v posledných rokoch výrazne omladili. Priemerný vek našich autobusov je aktuálne sedem rokov, čo podstatne zvyšuje kvalitu i bezpečnosť regionálnej dopravy,“ doplnil generálny riaditeľ SAD Prešov SK Maroš Handzo.
Aktuálne tvorí vozový park SAD Prešov SK 198 vozidiel. V roku 2024 pribudlo 30 nových autobusov takmer za päť miliónov eur. Spolu s jej aktuálnou modernizáciou ide o synergiu investícií, ktoré za posledné dva roky presiahli 7,5 milióna eur. Autobusy SAD Prešov SK v roku 2025 prepravili približne osem miliónov cestujúcich a najazdili viac ako 11 miliónov kilometrov.
