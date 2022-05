Prešov odovzdal do užívania prvé mestské byty na Bajkalskej ulici

Prešov 19. mája (TASR) - Do mestských nájomných bytov na Bajkalskej ulici v Prešove sa začínajú sťahovať prví obyvatelia, ktorí splnili všetky podmienky uvedené v aktualizovanom všeobecne záväznom nariadení.



Mesto tento rok odkúpilo do svojho vlastníctva 36 novopostavených bytov na Bajkalskej ulici. Všetky by mali byť podľa radnice obsadené do polovice júna. K dispozícii je aj 36 nových parkovacích miest.



"V roku 2018 sme odovzdali 68 nájomných bytov na Ulici Antona Prídavku a teraz postupne obsadzujeme 36 nájomných bytov na Bajkalskej ulici. Okrem toho sú na tejto ulici ďalšie dve nové bytovky, v ktorých je 24 bytov, ktoré plánujeme odkúpiť a odovzdať do konca roka 2022, v prípade schválenia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Byty stavala súkromná firma a mesto ich následne odkúpilo. "Pôvodne sme tiež chceli, že si vyberieme dodávateľov a budeme to robiť takýmto spôsobom. Len vidíte, ako sa komplikujú stavby, ceny materiálov idú hore. Bezpečnejšie z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní je, keď kúpite niečo, čo už vidíte, že je to postavené," vysvetlila primátorka.



Mesto odkúpilo byty na Bajkalskej ulici v celkovej hodnote 2.696.600 eur. Z toho 257.990 eur zaplatilo z vlastných zdrojov a 1.526.540 eur prostredníctvom úveru zo ŠFRB. Ďalších 912.070 eur z celkovej sumy tvorí dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.



Nájom pri jednoizbovom byte začína približne od 170 eur, pri dvojizbovom byte približne od 240 eur.



"Žiadosť sme dávali 4. mája a pred dvoma dňami nám volala pani z Mestského úradu, že máme byt pridelený. Hypotéku som si nemohla dovoliť, je to pre mňa určite prijateľnejšie," povedala obyvateľka bytu na Bajkalskej ulici Jana Mičáková.



Jarmila Pigová býva spolu s manželom v podnájme 13 rokov. "Žiadosť o byt som mala 15 rokov. Som šťastná, že som sa dožila dôchodku a že som aj dostala nové bývanie. Platiť nájom budem zvládať, ešte mi aj ostane," uviedla.



Spolu s ostatnými lokalitami, vrátane nových bytov na Bajkalskej ulici, má tak mesto Prešov v súčasnosti vo vlastníctve 524 nájomných bytov.



Obyvatelia mesta Prešov, ktorí majú záujem o bývanie v mestských nájomných bytoch, môžu naďalej podávať žiadosti o ich pridelenie. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke mesta Prešov www.presov.sk.