Prešov 19. apríla (TASR) - Mesto Prešov odporúča občanom aktivovať si svoju elektronickú schránku na doručovanie. V tomto roku spustí doručovanie vybraných rozhodnutí prostredníctvom Centrálneho Úradného doručovania (CÚD). Ide o rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Terézia Rácová, predpokladaný termín vydávania a expedície rozhodnutí je druhá polovica apríla a mesiac máj.



"Ak si však občan do času vydávania rozhodnutí aktivuje svoju elektronickú schránku na doručovanie, uľahčí si tak proces doručenia a mesto Prešov bude od tejto chvíle doručovať rozhodnutia do jeho aktivovanej schránky. Podmienkou je vlastniť občiansky preukaz s čipom. Rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch sú totiž doručované do vlastných rúk a ak adresát nie je v čase doručovania zastihnuteľný, je nútený navštíviť pobočku pošty," uviedla Rácová.



Ako povedala, ak si osoba nevyzdvihne písomnosť do 15 dní od jej uloženia na pošte, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa osoba o uložení nedozvedela. Ak písomnosť nemožno doručiť, považuje sa za doručenú v deň vrátenia nedoručenej písomnosti správcovi dane, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.



"V prípade aktivácie elektronickej schránky na doručovanie nie je potrebné mestu Prešov čokoľvek oznamovať. Pred samotným doručovaním totiž služba CÚD automaticky skontroluje, či občan má svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Ak áno, rozhodnutie sa doručí priamo do elektronickej schránky," vysvetlila Rácová s tým, že viac informácií k aktivácii schránky na doručovanie je zverejnených na www.slovensko.sk.



Keďže ide podľa jej slov o viac ako 70.000 rozhodnutí týkajúcich sa daní a poplatkov, v neposlednom rade tak samospráva môže ušetriť finančné prostriedky za tlač a poštové služby doručovania listinných rovnopisov elektronických rozhodnutí.



"V prípade, že občan nemá v čase vydania rozhodnutia aktivovanú schránku na doručovanie, bude vytvorený listinný rovnopis a doručovaný v tlačenej podobe. Obálka s červeným pruhom obsahuje samotné rozhodnutie, a tiež doložku o autorizácii elektronického úradného dokumentu. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky," doplnila Rácová.