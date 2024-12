Prešov opravil cestu v mestskej časti Kúty za takmer 330.000 eur

Prešov 18. decembra (TASR) - Mesto Prešov opravilo dlhodobo zatápanú cestu v mestskej časti Kúty. Investovalo do odvodňovacieho systému, nového povrchu vozovky a do rozšírenia cesty. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, peniaze ušetrené pri efektívnom verejnom obstarávaní použila radnica na širšie odtokové rúry a ďalšie opravy v tejto lokalite. V stredu sa uskutočnilo slávnostné ukončenie rekonštrukcie cesty.



Ako povedal Hudák, zlý stav vozovky a problémy s jej odvodnením trápili podľa slov niektorých obyvateľov túto časť mesta už približne desať rokov.



"Problémy s vodou po daždi na tejto ceste nastali v minulosti po niektorých neodborných stavebných zásahoch súkromných vlastníkov pozemkov, čím sa upchal pôvodný systém odvádzania vody. V minulosti bola spracovaná projektová dokumentácia k návrhu odvodnenia, no nenašla sa spoločná reč s vlastníkmi pozemkov pod dotknutou komunikáciou," uviedol Hudák.







Proces vysporiadavania pozemkov sa podarilo efektívne naštartovať znova až po roku 2022. "Po roku a pol intenzívnych rokovaní sa odboru majetku na Mestskom úrade v Prešove podarilo dohodnúť s približne 50 vlastníkmi pozemkov, dohodnúť 18 kúpnych zmlúv, jednu nájomnú zmluvu a jeden bezodplatný prevod," doplnil Hudák.



"V podstate každý väčší dážď znamenal pre našich dobrovoľných hasičov kvantum telefonátov a automatickú prípravu na výjazd. Zasahovali tu nespočetne veľa ráz a práve vďaka nim sa ľudia po lejakoch mohli bezpečne dostať k svojim domovom," ocenil prácu Dobrovoľného hasičského zboru Prešov primátor František Oľha. Poďakoval sa aj obyvateľom danej lokality, ktorí museli zniesť vysokú mieru diskomfortu počas viac ako štyroch mesiacov.



Pri prácach sa mesto podľa jeho slov snažilo investovať tak do kvality riešenia, ako aj do lepších materiálov. "Pozitívnou správou hneď v úvode celej realizácie bolo to, že sme dobre zvládnutým verejným obstarávaním dokázali vysúťažiť zhotoviteľa za výrazne nižšiu cenu, ako bol pôvodný predpoklad. Povedali sme si, že ušetrené peniaze investujeme do ešte vyššej kvality riešenia odvodnenia cesty, a zapracovali sme do projektu širšie a kvalitnejšie odtokové rúry. Rovnako sme takto mali možnosť opraviť aj ďalší, nadväzujúci úsek cesty smerom do mesta," zhodnotil Oľha.



Na Kútoch sa tak zrevitalizoval problematický úsek vrátane vybudovania novej dažďovej kanalizácie a odtokových žľabov, položenia nového asfaltového povrchu a dobudovania potrebného odvodňovacieho systému v dĺžke viac ako 300 metrov. Z verejného obstarávania na zhotoviteľa prác vzišla úspešne spoločnosť Eurovia SK, ktorá cestu zrekonštruovala za 328.164,71 eura s DPH.