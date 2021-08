Prešov hľadá parkovacie plochy pre veriacich, oslovuje vlastníkov

Prešov 14. augusta (TASR) - Mesto Prešov sa obrátilo na vlastníkov parkovacích plôch v meste, aby ich sprístupnili veriacim počas septembrovej (14. 9.) návštevy pápeža Františka. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Parkovacích plôch je však stále nedostatok, preto prosíme občanov, ktorí disponujú vhodnými voľnými plochami na parkovanie a sú ochotní ich sprístupniť 14. septembra od polnoci do 18.00 h na parkovanie osobných áut, aby kontaktovali zamestnancov Mestského úradu v Prešove, prostredníctvom e-mailov - monika.stojakova@presov.sk a maros.kajnak@presov.sk. Na sprístupnených parkovacích plochách bude zabezpečená regulácia dopravy a užívané plochy budú následne vypratané,“ povedala Šitárová.



Aktuálne je už podľa jej slov spustená oficiálna registrácia všetkých dobrovoľníkov, ktorí budú potrební počas návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku na webstránke www.navstevapapeza.sk.



"Dobrovoľníci sa stretnú v Prešove už 13. septembra, kde sa zadelia do jednotlivých pracovných tímov a oboznámia sa so všetkými potrebnými informáciami. V prípade otázok je možné kontaktovať koordinátorov dobrovoľníkov za Prešov na e-mailovej adrese dobrovolnici.presov@navstevapapeza.sk," doplnila Šitárová.



Pápež František počas svojej návštevy Slovenska v septembri (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, s predstaviteľmi kresťanských cirkví, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Prešove bude sláviť svätú liturgiu a ohlási homíliu. V Košiciach sa stretne s mladými a navštívi tiež sídlisko Luník IX. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.