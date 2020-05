Otestovať všetkých učiteľov v Prešove nie je podľa Gröhlinga možné

Prešov 29. mája (TASR) – Otestovať všetkých učiteľov na ochorenie COVID-19 nie je podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) možné. Povedal to počas piatkového výjazdu v Prešove, kde navštívil viaceré školy.







"Následne by sme museli testovať aj rodičov a žiakov a ten test je v danom okamihu za daného dňa, takže na druhý deň tá situácia už môže byť úplne iná," skonštatoval šéf rezortu školstva.



Rovnako o plošnom testovaní učiteľov neuvažujú ani v Prešove. "Ak by bolo niekde podozrenie, tak, samozrejme, učiteľov dáme otestovať," vysvetlila primátorka Prešova Andrea Turčanová.







Prípravu na júnový návrat žiakov do tried si niektoré školy na Slovensku podľa Gröhlinga komplikujú vlastnými povinnosťami. Od rodičov napríklad žiadajú podpísaný súhlas so spracovávaním osobných údajov, aby si mohli robiť záznamy z merania teploty ich detí.



"Je to práca navyše. Odporúčacie usmernenia, ktoré vydali Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a ministerstvo školstva sú dobré," zdôraznil Gröhling. Rezort školstva na základe odporúčania ÚVZ SR nastavil podmienky, aby v školách, ktoré budú od pondelka 1. júna otvorené, absolútne minimalizovali možný prenos nákazy.



"Prešov je pripravený na to, aby budúci týždeň v pondelok sme mali malé otvorenie školského roka, aby do školy prišli či už malé deti v rámci materských škôl (MŠ), alebo aj žiaci na prvom stupni. Aj táto škola je naozaj pripravená a iniciatívne si vytvorila vlastné podmienky, ktoré môžu byť inšpiratívne aj pre ostatných," povedal Gröhling po návšteve Základnej školy (ZŠ) na Važeckej ulici v Prešove.



"Pred školou máme namaľované značky, ktoré by nám mali zabezpečiť, aby sa deti nezhlukovali. Každý pedagóg, ktorý vstúpi do budovy školy, bude mu odmeraná teplota, predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého vychádza, a musí mať rúško a rukavice," priblížila riaditeľka ZŠ Jana Pruchnerovičová s tým, že z 298 žiakov v pondelok nastúpi 151 a bude sa im venovať približne 20 učiteľov.



Do 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta má nastúpiť od prvého júnového týždňa 2546 žiakov z celkového počtu 4050 žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú prvý až piaty ročník. Z celkového počtu 2538 škôlkarov 19 MŠ prijme od začiatku júna z kapacitných dôvodov len 1196 detí.