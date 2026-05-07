Prešov otvára na sídliskách dve nové pracoviská klientskeho centra
Autor TASR
Prešov 7. mája (TASR) - Mesto Prešov rozširuje dostupnosť svojich služieb pre obyvateľov mesta priamo na dvoch najväčších sídliskách. V utorok (12. 5.) budú otvorené dve nové detašované pracoviská Klientskeho centra Mestského úradu (MsÚ) v Prešove. Jedno pribudne v nákupnom stredisku na Sídlisku III a druhé v nákupnom stredisku na sídlisku Sekčov. Zdieľané budú spolu s predajnými miestami Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP). TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.
Zriadenie detašovaných pracovísk Klientskeho centra MsÚ v Prešove je realizované ako pilotný projekt, ktorého cieľom je modernizácia a zlepšenie dostupnosti verejných služieb samosprávy mesta Prešov priamo na sídliskách.
„Pracoviská Klientskeho centra Mestského úradu v Prešove budú zdieľané spolu s predajnými miestami DPMP, čím sa na jednom mieste sústredia služby pre obyvateľov a cestujúcich. V prípade pracoviska dopravného podniku v nákupnom stredisku Opál ide o presťahovanie existujúcej prevádzky. V nákupnom stredisku Družba opätovne vzniká pracovisko dopravného podniku, ktoré tu už v minulosti pôsobilo,“ povedal primátor Prešova František Oľha.
V úvodnej fáze bude MsÚ na týchto pracoviskách klientskeho centra poskytovať úhradu dane z nehnuteľností hotovostne aj bezhotovostne, úhradu poplatku za komunálny odpad hotovostne aj bezhotovostne, prihlásenie alebo odhlásenie psa do a z evidencie psov chovaných v meste, vydávanie rybárskych lístkov, prijímanie a evidovanie podaní od klientov a vypĺňanie a evidovanie formulárov adresovaných mestskému úradu.
DPMP bude v rámci novovzniknutých pracovísk poskytovať rovnaké služby, na aké boli cestujúci zvyknutí napríklad v bývalej predajni cestovných lístkov v nákupnom stredisku Opál.
„Pôjde o predaj jednorazových cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov, poskytovanie informácií o službách a spojoch MHD, ako aj prijímanie reklamácií. Všetky ostatné služby spojené s MHD budú naďalej poskytované iba na predajnom mieste DPMP na Weberovej ulici. DPMP pripravuje v budúcnosti aj technické riešenie, ktoré umožní vystavenie nových čipových kariet na MHD alebo úhrady pokút aj na nových pracoviskách klientskeho centra,“ priblížil Tomek.
Otváracie hodiny pracovísk klientskeho centra sú zverejnené na webstránke dopravného podniku.
Ako doplnil Tomek, už čoskoro bude pre cestujúcich k dispozícii aj predajňa cestovných lístkov, ktorá sa presťahovala do nových priestorov na Košickej ulici (budova SAD). Jej otvorenie je naplánované v priebehu mesiaca máj 2026.
