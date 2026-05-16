Prešov otvorí v septembri novú materskú školu na Hviezdoslavovej ulici
Autor TASR
Prešov 16. mája (TASR) - Od septembra 2026 pribudne v Prešove nová Materská škola (MŠ) na Hviezdoslavovej ulici. Podľa radnice ide o nové, moderné, proinkluzívne a rodinné priestory predprimárneho vzdelávania. Škola aktuálne vstupuje do fázy prijímania detí. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Zápisy do tejto materskej školy prebiehajú podľa Šitárovej v kontexte rastúceho záujmu rodičov o predškolské vzdelávanie v centrálnej časti mesta. MŠ Hviezdoslavova ponúka kapacitu pre 96 detí v štyroch triedach a je koncipovaná ako rodinne orientovaná MŠ s dôrazom na individuálny prístup, inklúziu a celostný rozvoj dieťaťa.
„Otvorením tejto MŠ dávame jasný signál, že rozvoj vzdelávania je jednou z našich priorít. Nejde len o nové priestory, ale o kvalitu prostredia, ktoré formuje prvé skúsenosti detí so školou a ich ďalší vzdelávací príbeh,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Projekt MŠ Hviezdoslavova bol zároveň ocenený pri príležitosti Dňa učiteľov ako projekt s pridanou hodnotou, a to nielen pre svoj architektonický a investičný rozmer, ale aj ako modelový príklad modernej, inkluzívnej školy a efektívnej spolupráce mesta, jeho organizácií a ďalších inštitúcií. V tomto kontexte bol označený za symbol systematického prístupu mesta, a to od prvotného rozhodnutia až po jeho realizáciu.
„Koncepcia MŠ nadväzuje na aktuálne kurikulárne zmeny a strategické smerovanie školstva v meste Prešov. Dôraz je kladený na podporu psychomotorického vývoja, tvorivosti, sociálnych zručností a plynulého prechodu detí do základnej školy,“ povedala Šitárová a doplnila, že súčasťou zariadenia je aj moderné školské stravovanie, rešpektujúce zásady zdravej výživy a individuálne potreby detí.
Mesto Prešov týmto projektom podľa Šitárovej reaguje na dlhodobý dopyt po kapacitách materských škôl a zároveň vytvára kvalitný štandard pre ďalší rozvoj predprimárneho vzdelávania.
Zápisy do materských škôl prebiehajú v zmysle platnej legislatívy. Bližšie informácie o prijímacom procese a termínoch sú zverejnené na webstránke mesta.
