Prešov otvoril všetky materské a základné školy

Prešov 8. marca (TASR) - Mesto Prešov otvorilo v pondelok všetky materské a základné školy (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Do tried na prvom stupni ZŠ nastúpilo 61 percent žiakov. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Výnimkou sú len malé skupinky, v ktorých sa učia prezenčne, na štyroch školách. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Ako uviedol, prezenčná výučba je umožnená pre žiakov prvého stupňa, pričom jednotlivé školy uprednostňujú žiakov, ktorí sa preukážu čestným prehlásením o tom, že obaja ich rodičia vykonávajú prácu fyzicky na pracovisku a charakter ich pracovnej činnosti im neumožňuje pracovať z domu. Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiakov a zamestnancov škôl je však lokálne zatvorených 16 tried.



"V pondelok nastúpilo v rámci 12 mestských ZŠ 1986 žiakov prvého stupňa z celkového počtu 3269. Pre žiakov druhého stupňa je aj naďalej zabezpečené vyučovanie online formou. Na základe manuálu ministerstva školstva je však umožnená aj prezenčná výučba pre starších žiakov v malých skupinkách, a to v štyroch školách - ZŠ Kúpeľná, ZŠ Šrobárova, ZŠ Važecká a ZŠ Československej armády. V každej škole sú vytvorené dve skupiny v počte piatich žiakov a jedného učiteľa," doplnil Tomek.



Do materských škôl (MŠ) nastúpilo v pondelok spolu 1037 detí z celkového počtu 2499. V rámci 20 MŠ je aktuálne zatvorených päť tried z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u detí a učiteliek.