Park kultúry a oddychu v Prešove si pripomína svoje 65. výročie

Prešov 24. októbra (TASR) - Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove si pripomína 65. výročie svojho vzniku. V Čiernom orle, v ktorom sídli, sa vo štvrtok večer uskutoční slávnostný galavečer. Ako pre TASR uviedla jeho riaditeľka Barbora Rusiňáková, PKO vytvára priestor pre umenie, vzdelávanie a spoločenské dianie, čím prispieva k formovaniu kultúrnej identity Prešova.



"Od roku 2019 prešla organizácia všetkých mestských podujatí pod PKO. Odvtedy tvoríme dramaturgiu, dispozíciu a koncept podujatí, akými sú napríklad Dni mesta Prešov, Fašiangovanie či vianočné programy. Kultúrou podporujeme cestovný ruch a vytvárame z mesta Prešov kvalitnejšie a zaujímavejšie miesto pre život," povedala Rusiňáková.



Zároveň podľa jej slov oslovujú mladšie publikum cez nové, inovatívne projekty. Veľký potenciál ďalšieho rozvoja vidí PKO v medzinárodných spoluprácach. Príkladom je koncert kapely Postmodern Jukebox v rámci svojho európskeho turné či nedávny festival katalánskej kultúry.



"Kultúrne zariadenia (KZ) Šváby a Centrum vytvárajú pravidelnú činnosť pre najmenšie deti, rodiny aj seniorov. Kultúrne zariadenia Družba a Exnárova sú domovom pre kolektívy PKO - Detský folklórny súbor Šarišanček a Prešovské mažoretky Diridonky. Mestská galéria Caraffka má celoročný výstavný plán. Rovnako aj Kultúrny dom Solivar, ktorý aktuálne predstavuje výzvu vzhľadom na svoj zlý technický stav. Aktívne však pracujeme na projektovej dokumentácii a veríme, že mu časom dokážeme vdýchnuť rôznorodý kultúrny život," povedala riaditeľka PKO.



PKO má v pláne rekonštrukciu nádvoria Čierny orol. Pripravená je projektová dokumentácia pre komplexnú rekonštrukciu Kina Scala. Z KZ Šváby aj KZ Exnárova chcú podľa riaditeľky vytvoriť kultúrno-komunitné sídliskové centrá.



"Pevne verím, že vďaka pokračujúcej podpore mesta Prešov a mestského zastupiteľstva, podpore partnerov a najmä priazni našich divákov budeme schopní prekonávať výzvy a naďalej budovať PKO ako centrum, kde kultúra ožíva, spája ľudí a formuje našu spoločnú budúcnosť," dodala Rusiňáková.



Zriaďovacia listina Parku kultúry a oddychu bola vydaná 10. októbra 1959 na základe rozhodnutia Rady Mestského národného výboru v Prešove. V roku 1960 PKO prevzal na určitý čas prírodný amfiteáter, areál prírodného kúpaliska Delňa, osvetové besedy a kluby na území mesta a od roku 1970 i bývalé obecné osvetové zariadenia. Rovnako na určitý čas dostal PKO do správy aj Pioniersku železnicu. V roku 1976 sa otvorila činnosť v kultúrnom stredisku Družba, o dva roky neskôr v kultúrnom stredisku Centrum. V roku 1986 získal Park kultúry a oddychu na krátko do správy mestskú halu. V rokoch 1988 a 1989 začala činnosť v kultúrnych zariadeniach Sekčov a Šváby. V roku 2009 pribudlo do zoznamu budov Kino Scala a v roku 2012 zrekonštruovaná budova bývalej Caraffovej väznice, v ktorej začala pôsobiť Mestská galéria Caraffka. V súčasnosti PKO spravuje osem kultúrnych objektov.