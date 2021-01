Prešov plánuje v tomto roku ukončiť rekonštrukciu Jarkovej ulice

Prešov 12. januára (TASR) – Mesto Prešov plánuje v tomto roku realizovať z vlastných i externých zdrojov viaceré investície. Pôjde o rekonštrukcie budov, verejných priestorov, ako i vytvorenie nových parkovacích miest. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Medzi investície s najvyššími nákladmi z vlastných zdrojov patrí rekonštrukcia Jarkovej ulice za 3,6 milióna eur, rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Harmónia na Cemjate s rozpočtom 1,6 milióna eur a obnova Nákupného centra Opál, kde sú rozpočtové náklady 1,2 milióna eur.



"Ďalej je to komplexná hydroizolácia podchodu na Masarykovej ulici z vonkajšej strany, ktorá odstráni priesaky vody v podchode predstaničného priestoru. Rozpočtový náklad na realizáciu stavby je viac ako 660.000 eur," uviedol Tomek.



Radnica bude pokračovať v ďalšej etape rekonštrukcie základnej umeleckej školy na Prostějovskej ulici. Rozpočtové náklady stavby na druhú a tretiu etapu sú 340.000 eur. Rovnako bude pokračovať v druhej etape rekonštrukcie Materskej školy (MŠ) na Bratislavskej ulici s nákladmi viac ako 320.000 eur. Rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most si vyžiada viac ako 50.000 eur, obnova Nákupného strediska Centrál takmer 8000 eur a mesto plánuje i rekonštrukciu oplotenia na hlavnom mestskom cintoríne.



"V roku 2021 taktiež pripravujeme realizáciu desiatok ďalších nových parkovacích miest na uliciach Obrancov mieru, Československej armády, Mukačevská, Švábska, Lesnícka a Exnárova. Okrem toho plánujeme prípravu projektových dokumentácií na ďalšie parkovacie miesta, ktoré by mohli v ďalšom období vzniknúť na uliciach Marka Čulena, Exnárova, Mukačevská, a Levočská," doplnil Tomek.



V tomto roku plánuje radnica ukončiť z externých zdrojov revitalizáciu verejného priestranstva - park medzi ulicami Vlada Clementisa a Levočská v celkových nákladoch takmer 740.000 eur, z toho takmer 39.000 eur radnica získala z externých zdrojov.



Ďalej je to zriadenie špecializovaných učební na šiestich ZŠ za viac ako 380.000 eur z eurofondov. Z vlastných peňazí mesto prispelo sumou viac ako 19.000 eur. Rovnako je v pláne realizácia jednosmerného prepojenia trolejového vedenia Solivarská/Východná s Košickou ulicou v predpokladaných nákladoch približne 150.000 eur.



Medzi projekty, ktoré chce radnica v tomto roku dokončiť, patrí i vyhliadková veža na Malkovskej hôrke s predpokladanými nákladmi približne 95.000 eur, z toho 43.000 eur mesto získalo v rámci Výzvy pre región od Prešovského samosprávneho kraja. Ďalej je to výstupový chodník pre cyklistov a pre peších Tri jarky z lokality Za Kalváriou na Malkovskú hôrku, ktorý má stáť 19.000 eur, z toho 13.000 eur je z externých zdrojov.