Prešov plánuje vytvorenie parku v širšom centre mesta

Prešov 22. februára (TASR) - Mesto Prešov plánuje rozšíriť sieť parkov vo svojom širšom centre. Mestskí poslanci schválili na svojom stredajšom (21. 2.) rokovaní rozpočtové prostriedky, ktoré budú slúžiť na kúpu pozemku pod parkom na Masarykovej ulici. Finančné zdroje mesto získalo predajom nadbytočného majetku mesta na Levočskej ulici a zároveň sa zaviazalo použiť ich na ďalšie zveľadenie mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



V súčasnosti je park na Masarykovej ulici podľa jeho slov nevyužívaným areálom zelene, ktorý by sa po úspešnej kúpe dostal späť do majetku mesta po viac ako 20 rokoch. Prešovská radnica vidí v tejto lokalite potenciál premeny spustnutej oblasti na ekologicky udržateľný park slúžiaci širokej verejnosti na oddych a rekreáciu. Pozemok mesto kúpi za vyše 1,5 milióna eur.



"Spustili sme dendrologický prieskum, robíme pasportizáciu celého územia a v spolupráci s hlavným architektom mesta pripravujeme projekt revitalizácie parku. V prípade, ak by sa nepodarilo projekt napojiť na externé zdroje financovania, sme pripravení park oživiť aj z vlastných zdrojov," povedal primátor mesta Prešov František Oľha.



V tomto variante je podľa neho plán do troch rokov vytvoriť mestský park slúžiaci Prešovčanom v blízkosti centra, ktoré sa čím ďalej, tým viac stáva lukratívnejšie na bývanie. "K tomu potrebujeme kvalitný verejný priestor a kvalitnú zeleň. Ak sa nám podarí nájsť finančné prostriedky mimo rozpočtu, napríklad zo zdrojov Európskej únie (EÚ), park dokážeme zrevitalizovať určite aj skôr," vysvetlil Oľha.



Pri tomto zámere sa uvažuje aj o prepojení na historický názov, niekdajší Staromestský park, ktorý sa na tomto území v minulosti nachádzal. Radnica chce touto aktivitou nadviazať na zrevitalizované vnútrobloky a parky Alexandra Dubčeka a Panská záhrada, ktoré sa obnovili zo zdrojov EÚ.