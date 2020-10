Prešov plánuje na testovanie vytvoriť 66 odberných miest

Prešov 26. októbra (TASR) – Mesto Prešov sa pripravuje na testovanie takmer 77.000 obyvateľov, ktorí majú viac ako desať rokov, na ochorenie COVID-19. Plánuje vytvoriť rovnaký počet odberných miest ako okrskov počas volieb.



„Mesto Prešov malo pri posledných voľbách vytvorených 66 okrskových volebných komisií. To znamená, že takýto počet odberných miest by malo mesto zriadiť, teda poskytnúť súčinnosť Ozbrojeným silám SR,“ uviedol odborný referent na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany Mestského úradu v Prešove Peter Kulan.



Nie všetky priestory, v ktorých sa konali voľby, sú vo vlastníctve mesta. „Zo 66 objektov je 38 objektov pod správou mesta, 12 pod správou Prešovského samosprávneho kraja a 16 objektov je súkromných. Absentujú nám informácie, akým spôsobom máme tieto priestory zabezpečiť, za akých podmienok, za akú odmenu a kto bude tieto náklady refundovať,“ vysvetlil Kulan.



Podľa jeho slov je zabezpečenie testovania v treťom najväčšom meste na Slovensku náročnejšie, ako napríklad v Bratislave alebo v Košiciach, kde ho zabezpečujú starostovia jednotlivých mestských častí.



Aktuálny počet ľudí s trvalým pobytom v meste a starších ako desať rokov je 76.836. Otestovať sa však podľa Kulana môžu dať všetci, ktorí sa v čase testovania budú nachádzať na území mesta.



Mesto v súvislosti s plošným testovaním hľadá administratívnych pracovníkov na jednotlivé odberné miesta. „Vychádzajúc z počtu volebných okrskov, mesto potrebuje predbežne 140 pracovníkov. Každý z nich dostane finančnú odmenu vo výške 70 eur brutto za jeden odpracovaný deň,“ doplnil hovorca mesta Vladimír Tomek s tým, že záujemcovia musia mať od 18 do 65 rokov.



Odkaz na formulár, ktorý je potrebné vyplniť najneskôr do utorka (27. 10.), je zverejnený na webstránke mesta.