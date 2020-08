Prešov plánuje začať so zberom bioodpadu od júla budúceho roka

Prešov 9. augusta (TASR) – Mesto Prešov považuje za reálne začať so separovaním kuchynského bioodpadu od januára 2021 tak, aby systém fungoval plynulo. Podľa tlačovej referentky Mestského úradu v Prešove Lenky Šitárovej to však samosprávam prináša veľa problémov, najmä so spracovaním tohto typu odpadu. Jeho zber radnica plánuje zaviesť až od júla 2021.



"Bude potrebné aj dostatočne a najmä v predstihu informovať občanov. Počítame aj s pomocou zo strany vlády, napríklad formou celoslovenskej informačnej kampane," konštatuje.



Mesto a spoločnosť Technické služby mesta Prešov (TSMP) sa podľa jej slov problematikou zberu a spracovania kuchynského odpadu dlhodobo zaoberajú.



"Do leta budúceho roka má mesto zmluvu na spracovanie zmesového komunálneho odpadu, a keďže sa časť zmesového komunálneho odpadu spracováva aj formou jeho energetického zhodnotenia, pripravujeme sa na zavedenie zberu až od júla 2021," vysvetlila Šitárová s tým, že náklady na nové separovanie radnica ešte nemá vyčíslené.



"Keďže pribudne nový zber odpadu, ktorý bude potrebné zbierať z každej domácnosti, a tým vzniknú nové jednorazové náklady na zberné nádoby, zbernú techniku, následne náklady na realizáciu samotného zberu a spracovanie kuchynského odpadu, predpokladáme, že nebude možné pokryť reálne zvýšené náklady. Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu totiž nenahradí zvýšenie nákladov na zavedenie a zber kuchynského odpadu. Dotácia bude podľa predbežných informácií zameraná len na jednorazové náklady," doplnila na margo avizovanej podpory od rezortu životného prostredia Šitárová.



Zavedenie zberu kuchynského odpadu podľa jej slov jednoznačne zvýši náklady mesta za nakladanie s odpadom. "Už aj v súčasnosti totiž výška poplatkov za zber a zneškodňovanie odpadov v meste nepokrýva náklady. Momentálne však o zvýšení poplatkov neuvažujeme," dodala Šitárová.