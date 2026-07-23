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Prešov plánuje zrekonštruovať nádvorie pred Čiernym orlom
Obnova nádvoria je podľa hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka dlhodobo pripravovaným projektom.
Autor TASR
Prešov 23. júla (TASR) - Mesto Prešov vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu nádvoria pred národnou kultúrnou pamiatkou Čierny orol, v ktorej sídli Park kultúry a oddychu (PKO). Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 743.041,51 eura. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do piatka (24. 7.) do 9.00 h. Vyplýva to z výzvy zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Obnova nádvoria je podľa hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka dlhodobo pripravovaným projektom. Jeho cieľom je obnoviť priestor pred jednou z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok a zároveň najreprezentatívnejších kultúrnych budov mesta.
„PKO a budova Čierneho orla sú klenotom tohto mesta. Je to priestor, ktorý je ukážkou histórie a kultúry Prešova a ktorý nám závidia nielen mestá na Slovensku, ale aj naši zahraniční partneri. Nemôže preto zostať v stave, v akom sa nádvorie nachádza dnes - s poškodenými povrchmi, zastaranou infraštruktúrou a zanedbaným okolím. Budova PKO si zaslúži reprezentatívne verejné priestranstvo, ktoré bude zodpovedať jej významu,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Ako priblížil Hudák, projekt sa pripravoval viac rokov. Mestu sa podľa neho podarilo vyriešiť komplikované majetkovoprávne vzťahy, zosúladiť projekt s požiadavkami vlastníkov susedných nehnuteľností a posunúť ho do realizačnej fázy. Rekonštrukcia má nadviazať na obnovu historického centra mesta a vytvoriť kvalitný verejný priestor pre obyvateľov i návštevníkov Prešova.
Predmetom zákazky je komplexná obnova nádvoria vrátane technickej a dopravnej infraštruktúry. Projekt zahŕňa búracie práce a prípravu územia, kompletnú obnovu nádvoria a spevnených plôch, vybudovanie novej centrálnej plochy určenej na kultúrne a spoločenské využitie, osadenie drobnej architektúry a mestského mobiliáru, sadové úpravy a výsadbu zelene.
Súčasťou prác má byť aj nové verejné osvetlenie, kamerový systém, obnova a doplnenie kanalizačnej infraštruktúry, vodovod na zavlažovanie zelene, ako aj úpravy, ochrana a preložky existujúcich inžinierskych sietí. Podľa Hudáka všetky navrhované riešenia rešpektujú zásady pamiatkovej ochrany historického jadra mesta aj environmentálne požiadavky územia.
Po dokončení má vzniknúť reprezentatívne nádvorie, ktoré bude pokračovaním kultúrneho priestoru PKO aj vo vonkajšom prostredí a vytvorí podmienky na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Predpokladaná dĺžka realizácie je 12 mesiacov. Zákazka má byť financovaná z vlastných zdrojov mesta a z prostriedkov Programu Slovensko. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa najnižšej ceny v eurách s DPH. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20.000 eur.
Budova Čierneho orla pochádza z prvej polovice 19. storočia a nachádza sa na Hlavnej ulici v historickom jadre Prešova.
Obnova nádvoria je podľa hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka dlhodobo pripravovaným projektom. Jeho cieľom je obnoviť priestor pred jednou z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok a zároveň najreprezentatívnejších kultúrnych budov mesta.
„PKO a budova Čierneho orla sú klenotom tohto mesta. Je to priestor, ktorý je ukážkou histórie a kultúry Prešova a ktorý nám závidia nielen mestá na Slovensku, ale aj naši zahraniční partneri. Nemôže preto zostať v stave, v akom sa nádvorie nachádza dnes - s poškodenými povrchmi, zastaranou infraštruktúrou a zanedbaným okolím. Budova PKO si zaslúži reprezentatívne verejné priestranstvo, ktoré bude zodpovedať jej významu,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Ako priblížil Hudák, projekt sa pripravoval viac rokov. Mestu sa podľa neho podarilo vyriešiť komplikované majetkovoprávne vzťahy, zosúladiť projekt s požiadavkami vlastníkov susedných nehnuteľností a posunúť ho do realizačnej fázy. Rekonštrukcia má nadviazať na obnovu historického centra mesta a vytvoriť kvalitný verejný priestor pre obyvateľov i návštevníkov Prešova.
Predmetom zákazky je komplexná obnova nádvoria vrátane technickej a dopravnej infraštruktúry. Projekt zahŕňa búracie práce a prípravu územia, kompletnú obnovu nádvoria a spevnených plôch, vybudovanie novej centrálnej plochy určenej na kultúrne a spoločenské využitie, osadenie drobnej architektúry a mestského mobiliáru, sadové úpravy a výsadbu zelene.
Súčasťou prác má byť aj nové verejné osvetlenie, kamerový systém, obnova a doplnenie kanalizačnej infraštruktúry, vodovod na zavlažovanie zelene, ako aj úpravy, ochrana a preložky existujúcich inžinierskych sietí. Podľa Hudáka všetky navrhované riešenia rešpektujú zásady pamiatkovej ochrany historického jadra mesta aj environmentálne požiadavky územia.
Po dokončení má vzniknúť reprezentatívne nádvorie, ktoré bude pokračovaním kultúrneho priestoru PKO aj vo vonkajšom prostredí a vytvorí podmienky na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Predpokladaná dĺžka realizácie je 12 mesiacov. Zákazka má byť financovaná z vlastných zdrojov mesta a z prostriedkov Programu Slovensko. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa najnižšej ceny v eurách s DPH. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20.000 eur.
Budova Čierneho orla pochádza z prvej polovice 19. storočia a nachádza sa na Hlavnej ulici v historickom jadre Prešova.