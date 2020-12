Prešov počas darovacieho utorka vyzbieral potraviny pre ľudí v núdzi

Prešov 2. decembra (TASR) - Mesto Prešov sa aj tento rok zapojilo do iniciatívy #GivingTuesday alebo darovací utorok. Z vyzbieraných potravín sa im podľa tlačovej referentky Mestského úradu (MsÚ) v Prešove Lenky Šitárovej spoločne podarilo urobiť už viac ako 190 balíčkov pre ľudí v núdzi. V ich výrobe pokračujú ďalej.



"Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová spolu so zamestnancami MsÚ v novembri spustila zbierku trvanlivých potravín, z ktorých sme pripravili balíky a počas decembra ich doručíme tým, ktorí to najviac potrebujú. Naším cieľom je urobiť krajšie a veselšie Vianoce prešovským rodinám i jednotlivcom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi," povedala Šitárová.



Doteraz sa im z vyzbieraných potravín podarilo pripraviť 190 balíkov. "Z potravín, ktoré ešte máme k dispozícii, urobíme v najbližších dňoch minimálne ďalších 100 balíkov. V sobotu (5. 12.) však v zbieraní trvanlivých potravín pokračujeme, a to pred obchodným centrom v centre mesta v rámci akcie Potrebujeme sa navzájom - Staň sa aj ty Mikulášom," doplnila Šitárová.



V jednotlivých balíčkoch sú zabalené cestoviny, cukor, múka, piškóty, ryža, mäsové konzervy, strukoviny, sladkosti, ale aj drogéria a ochranné rúška.



Do zbierky trvanlivých potravín sa okrem primátorky a zamestnancov MsÚ v Prešove zapojilo aj Zariadenie pre seniorov Náruč, spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s., a mestskí poslanci.



Darovací utorok tento rok pripadol na 1. decembra. Podľa Šitárovej ide o sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. "Je to deň, keď sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov, a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti," priblížila Šitárová s tým, že sa koná každoročne po Dni vďakyvzdania v USA.



"Je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku. Myšlienka sa za pár rokov rozšírila do vyše 150 krajín, spojila viac než 50.000 organizácií a milióny ľudí," dodala Šitárová.