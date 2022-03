V Prešove počas hodiny Zeme zhasnú verejné osvetlenie

Prešov 25. marca (TASR) - Hodinu Zeme si v Prešove pripomenú zhasnutím verejného osvetlenia aj Mosta Vydumanec, ktorý je súčasťou diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, osvetlenie bude vypnuté v sobotu (26. 3.) od 20.30 do 21.30 h.



"Hodina Zeme je celosvetovou iniciatívou upozorňujúcou na globálne problémy, medzi ktoré patrí aj svetelné znečistenie. Zhasnutím svetla na 60 minút sa vytvára symbolika spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás," uviedla Šitárová.



Ako povedala, začiatky tejto celosvetovej akcie siahajú do roku 2007, keď sa uskutočnila v austrálskom Sydney. Odvtedy sa symbolicky na hodinu vypínajú svetlá v rôznych objektoch celosvetovo, napríklad v roku 2011 sa zapojilo 135 štátov a v roku 2015 až 172 krajín. Slovensko sa do tejto environmentálnej iniciatívy zapája od roku 2011.