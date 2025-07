Prešov 4. júla (TASR) - Mesto Prešov počas leta zrealizuje práce na viacerých parkoviskách. Spustí veľkú revitalizáciu parkovacích miest na Sídlisku III na Volgogradskej ulici, kde okrem rekonštrukcie pôvodných miest vzniknú aj úplne nové parkovacie miesta a osadí aj nové stojisko na kontajnery. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



„V priebehu leta chceme ešte začať s prácami aj na parkoviskách na ulici Federátov, v areáli Základnej školy (ZŠ) Bernolákova a ZŠ Májové námestie na Sekčove. V lete rozhýbeme aj náš mostný program, v ktorom máme pripravené rekonštrukcie viacerých mostov. V júli by sme mali mať uzatvorenú verejnú súťaž na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie mosta na ulici Jána Pavla II. Pôjde o najväčšiu investíciu do infraštruktúry zo strany mesta,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.



Obnova mosta na ulici Jána Pavla II. je vzhľadom na jeho stav podľa primátora extrémne dôležitá. Most je aktuálne zjednosmernený a má zúžený profil prejazdu. Pre vek a stav mosta bude potrebné jeho kompletné zbúranie a postavenie novej, modernej stavby s protipovodňovými prvkami zodpovedajúcimi požiadavkám súčasnosti. Zrekonštruovať by sa mala aj priľahlá križovatka spolu s prekládkou všetkých sietí a vedení.



Súčasťou mostného programu bude aj rekonštrukcia mostov v Nižnej Šebastovej a v časti Pod Hrádkom, zároveň sa pripravuje projektová dokumentácia na mosty na ul. Bajkalskej a Požiarnickej.