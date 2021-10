Počas víkendu Prešov posilní spoje k cintorínu

Prešov 29. októbra (TASR) - Počas "dušičkového" víkendu (30. - 31. 11.) nasadí Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) na linky smerujúce k hlavnému mestskému cintorínu vozidlá s väčšou kapacitou. Prechod z letného na zimný čas sa dotkne oboch nočných liniek. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Z dôvodu zvýšeného dopytu zo strany cestujúcich budú v sobotu a v nedeľu na linkách č. 10, 12, 19 a 29 nasadené vozidlá s väčšou kapacitou. V pondelok 1. novembra 2021 bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu," uviedol Tomek.



Od piatka je dočasne presunutá zastávka MHD Mičurinova v smere do Veľkého Šariša. Zastávka bude posunutá o 180 metrov v smere jazdy z dôvodu stavebných prác.



"V sobotu nebude obsluhovaná zastávka MHD Petrovianska v smere do centra mesta z dôvodu stavebných prác. Linky č. 14 a 26 budú v smere do centra mesta premávať daným úsekom bez zastavenia," priblížil Tomek.



V noci zo soboty na nedeľu sa mení stredoeurópsky letný čas (SELČ) na stredoeurópsky zimný čas (SEČ). O 3.00 h sa čas vracia späť na 2.00 h. Táto zmena sa dotkne premávky oboch nočných liniek N1 a N2. Podrobnosti sú zverejnené na webstránke mesta www.presov.sk i dopravného podniku www.dpmp.sk.



Aktuálne obmedzenie linky č. 27, ktorá premáva počas pracovných dní dočasne po skrátenej trase, potrvá do 30. novembra.



"Dôvodom je pokračovanie stavebných prác na cestnej komunikácii na Terchovskej ulici. Linka č. 27 bude naďalej premávať po skrátenej trase po zastávku (zo zastávky) Slávičia, a to vždy počas pracovných dní, v čase od 7.30 h do 15.00 h. V uvedenom čase nebudú obsluhované zastávky MHD Ku Brezinám, Súľovská a Terchovská," dodal Tomek.