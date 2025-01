Prešov pociťuje obmedzenia v súvislosti s útokom na kataster

Prešov 10. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) a mesto Prešov pociťujú obmedzenia v súvislosti s kybernetickým útokom na kataster. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, týkajú sa najmä agendy majetkových záležitostí a investícií, kde sú využívané dáta z informačného systému katastra.



"Viaceré odbory úradu nemajú prístup k aktuálnym údajom o vlastníckych právach a nehnuteľnostiach, čo môže skomplikovať prípravu majetkovoprávnych procesov a vyrovnaní, ale aj prípravu samotných investičných projektov krajskej samosprávy, žiadostí o nenávratné finančné príspevky, kde je nevyhnutné pracovať s údajmi z katastra," povedala Jeleňová.



Aktuálna situácia má podľa nej priamy dosah i na správu majetku kraja a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, rovnako aj na územné plánovanie, vydávanie záväzných stanovísk pre stavebné úrady a ďalšie strategické dokumenty PSK.



"Momentálne nám nedostupnosť dát komplikuje i prípravu materiálov na zasadnutie komisie majetku a tým aj na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Veríme, že nedostupnosť takej dôležitej verejnej služby bude len dočasná a zodpovedné inštitúcie problémy v krátkom čase vyriešia," skonštatovala Jeleňová.



Podľa hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka oddelenie dopravnej mobility aktuálne ešte dosah nepociťuje. Ak by to však malo trvať dlhšie, mohlo by to ovplyvniť spracovávanie stanovísk a rozhodnutí, keďže si overujú všetky údaje uvedené v jednotlivých žiadostiach a ich prílohách aj v katastrálnej mape.



"Oddelenie správy a údržby mestských komunikácií cíti dosah kybernetického útoku. Kataster využívame, keď k nám prichádzajú žiadosti hlavne z majetku o zámene, prenájme a podobne, žiadosti zriaďovania vjazdov, žiadosti a podnety vo veci opráv, či predmetná oprava je na pozemku mesta Prešov, schvaľovanie osadzovania dopravných značení, vyjadrenia pre územné konanie a vyjadrenia k rozkopávkovým povoleniam," vysvetlil Hudák.



Oddelenie parkovania pociťuje dosah kybernetického útoku v oblasti vybavovania žiadostí o vydanie nových rezidenčných parkovacích kariet. "V prípade, ak žiadateľ býva v prenajatom byte v rámci zóny s regulovaným parkovaním, nie je možné overiť vlastnícky vzťah k bytu na liste vlastníctva. Z toho dôvodu v týchto prípadoch znefunkčnením prístupu na katasterportál nie je možné vydávať rezidenčné parkovacie karty," dodal Hudák.



Ministerstvo vnútra SR aj Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia, dodávateľ informačných systémov pre úrad ho identifikoval už v nedeľu (5. 1.) ráno. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predstavitelia vlády po piatkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR deklarovali, že všetky dáta sú starostlivo zálohované a riziko zmien a podvodných prepisov vlastníckych údajov nehrozí. Útok, ktorý znefunkčnil systém, bol mierený na infraštruktúru.