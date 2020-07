Prešov poďakoval dobrovoľníkom za pomoc počas pandémie

Prešov 1. júla (TASR) – Dobrovoľníkom, ktorí pomáhali iným počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19, sa mesto Prešov poďakovalo za ich nezištnú ochotu, obetavosť a pracovné nasadenie. Dostali ďakovné listy a odmenu pripravenú v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu (MsÚ) Lenka Šitárová.



"Viac ako 80 dobrovoľníkov pomáhalo seniorom a najohrozenejším občanom v meste, za čo im v mene primátorky mesta Prešov poďakoval viceprimátor Vladimír Feľbaba. Dobrovoľníci pomáhali s nákupom potravín či liekov a roznášali rúška. Mesto poďakovalo aj obetavým seniorkám a všetkým, ktorí sa zapojili do šitia ochranných rúšok pre najohrozenejších občanov," uviedla Šitárová.



Na stretnutí, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch, sa zúčastnili niektorí dobrovoľníci aj osobne a mesto im odovzdalo ďakovné listy a odmenu.



Zástupkyne Prešovského dobrovoľníckeho centra (PDC) oboznámili prítomných zástupcov rôznych sociálnych zariadení a mimovládnych organizácií s tým, ako funguje dobrovoľníctvo v praxi. Predstavili možnosti, ako sa stať dobrovoľníkom, ale aj spôsoby, ako si organizácia môže pomôcť pri organizovaní rôznych aktivít, ktorými môže do činnosti zapojiť aj dobrovoľníka.



Mesto Prešov začalo spoluprácu s PDC v období nového koronavírusu. Podľa Šitárovej je hlavným zámerom mesta rozvinúť ju a zapojiť do dobrovoľníctva Prešovčanov i organizácie.