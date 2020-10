Prešov podpísal zmluvu na nákup parkovacích automatov

Prešov 9. októbra (TASR) – Mesto Prešov v týchto dňoch podpísalo zmluvu na nákup desiatich nových parkovacích automatov, ktoré do konca tohto roka pribudnú v zónach 1 a 2. Dôvodom sú nové pravidlá týkajúce sa systému parkovania, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2021. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Naším cieľom je ponúknuť obyvateľom moderný, účinný a efektívny systém statickej dopravy," uviedol Tomek.



Spomenuté parkovacie automaty budú napájané pomocou solárnych panelov. "Dodá ich firma EEI, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania. Cena automatov je 56.280 eur s DPH. V tejto sume je zahrnuté aj osadenie parkovacích automatov a ich integrácia s novým informačným systémom parkovacej politiky," vysvetlil Tomek.



Regulované parkovanie v Prešove funguje už od roku 2008, keď vznikla centrálna mestská zóna, ktorá existuje dodnes. Od januára 2021 ju nahradí zóna č. 1, ktorú doplní aj úplne nová zóna č. 2. Spoplatnené zóny budú ohraničené ulicami Levočská, Remscheidská, Okružná, Štefánikova, Jána Hollého a Šafárikova.



"Ulice v centre mesta sú spravidla najzaťaženejšie parkovaním počas pracovného týždňa, keď sem prichádzajú návštevníci zo všetkých častí mesta a zo širokého okolia. V čase špičky statickej dopravy však dopyt po parkovacích miestach značne presahuje kapacitné možnosti územia. Výhoda preto musí zostať na strane rezidentov," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Zavedú sa samostatné parkovacie miesta pre rezidentov a samostatné pre návštevníkov. "Pripravované zmeny zvýhodnia Prešovčanov, ktorí tu majú trvalý pobyt, oproti cezpoľným vodičom. Každý obyvateľ, ktorý býva v regulovanej zóne, získa parkovaciu kartu na prvé auto za 20 eur na rok. Parkovacie karty s platnosťou od 1. januára 2021 začneme vydávať už od decembra 2020. Vystaviť novú parkovaciu kartu však bude možné iba pri osobnej návšteve na mestskom úrade. Týmto spôsobom chceme zamedziť prípadným špekuláciám alebo podvodom. Následne bude možné predĺžiť platnosť karty aj na diaľku online," vysvetlil Tomek.



V letných mesiacoch mesto začalo s maľovaním čiar a už čoskoro podľa hovorcu začnú na parkoviskách osádzať dopravné značky. Do konca roka pribudnú aj prvé parkovacie automaty, ktoré ponúknu možnosť bezkontaktnej platby kartou.