Prešov podpísal zmluvu s dodávateľom parkovacieho softvéru

Prešov 2. septembra (TASR) - Mesto Prešov podpísalo zmluvu s firmou, ktorá bude realizovať informačný systém automatizovanej regulácie parkovania. Cieľom je vytvorenie centrálneho systému evidencie vozidiel, ktorý od januára 2021 umožní kontrolu platieb za parkovné. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Mesto sa podľa jeho slov intenzívne pripravuje na zavedenie nového systému regulovaného parkovania, ktorý bude spustený od 1. januára 2021 v centre mesta a na okolitých uliciach. Konkrétne pôjde o zónu 1 a zónu 2, ktoré budú ohraničené ulicami Levočská, Reimscheidská, Okružná, Štefánikova, Jána Hollého a Šafárikova.



"Zavedením novej parkovacej politiky chceme zabezpečiť, aby obsadenosť parkovacích plôch v jadre mesta nepresiahla 80 percent. Najžiadanejšie parkoviská by sa mali priebežne napĺňať a vyprázdňovať, aby sa na nich počas dňa vystriedalo väčšie množstvo áut. Keďže v centre mesta nie je priestor na budovanie nových parkovísk, zabezpečiť to môžeme jedine stanovením primeranej ceny parkovného," povedal Tomek.



Firma, s ktorou mesto podpísalo zmluvu, dodá Prešovu centrálny systém evidencie vozidiel. Súčasťou softvéru bude aj aplikácia pre smartfóny, cez ktorú si vodiči budú môcť zakúpiť jednorazové parkovanie. Softvér zároveň poslúži pre príslušníkov mestskej polície, ktorí budú kontrolovať zaparkované autá a zisťovať, či vodiči zaplatili poplatok za parkovanie.



"Centrálny systém bude súčasťou nových parkovacích automatov, v ktorých si vodiči budú kupovať parkovacie lístky, pričom okrem vhadzovania klasických mincí budú môcť využiť aj možnosť bezkontaktnej platby kartou. Nový softvér taktiež ponúkne možnosť platby za jednorazové parkovanie prostredníctvom SMS,“ vysvetlil Tomek. Odhadovaná cena informačného systému automatizovanej regulácie parkovania, ktorý mestu dodá firma OCP, s. r. o., je 68.400 eur bez DPH.



Dôležitou zmenou pre vodičov v porovnaní s existujúcim systémom parkovania je podľa hovorcu mesta zavedenie rezidentských a zľavnených parkovacích kariet.



"Situácia s parkovaním v Prešove je vážna, a preto musíme postupne zaviesť pravidlá v celom meste," povedal Tomek s tým, že nové pravidlá týkajúce sa systému parkovania sú zadefinované vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré vstúpi do platnosti od začiatku nového roka.