Prešov podporí občianske aktivity sumou 60.000 eur

Prešov 31. októbra (TASR) - Mesto Prešov podporí občianske aktivity predbežne sumou 60.000 eur ročne. Mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní schválili všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o pravidlách participácie v meste Prešov.



Podľa vedúceho odboru financií Mestského úradu v Prešove Radka Lapoša, finančné prostriedky budú určené pre občianske združenia a neziskové organizácie. Medzi žiadateľov zahrnuli aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí ich budú môcť žiadať na realizáciu alebo implementáciu rozvojových projektov vo svojom okolí.



Finančné prostriedky budú určené na bežné, ako aj kapitálové výdavky. Na oba druhy má byť vyčlenených po 30.000 eur. V rámci bežných výdavkov budú jednotlivé projekty podporené sumou minimálne 1000 eur, pri investičných projektoch to bude 1700 eur. Maximálne bude možné získať podporu vo výške 5000 eur.



Podľa primátora mesta Prešov Františka Oľhu, participatívny rozpočet má ukázať obyvateľom Prešova, že sa môžu podieľať na rozvoji mesta. "Toto je presne nástroj, ktorým chceme ľudí a hlavne mladých ľudí vtiahnuť do diania v meste a do jeho rozvoja," povedal Oľha.



Po tom, ako schválené VZN nadobudne platnosť, zverejnenie harmonogramu Lapoš predpokladá v polovici novembra. Podávanie projektov zo strany občanov je predbežne naplánované do konca januára 2024. Hlasovanie verejnosti o tom, ktoré projekty budú podporené, by sa mohlo podľa Lapoša uskutočniť koncom marca alebo začiatkom apríla. Začiatok realizácie projektov by bol v júni a ich realizácia potrvá do konca roka.