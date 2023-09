Pojednávanie o návrhu Surového na obnovu konania odročili

Prešov 21. septembra (TASR) - Povolením obnovy konania v prípade vraždy Petra Klešča, o ktoré požiadal Slavomír Surový, sa vo štvrtok zaoberal Okresný súd v Prešove. Pojednávanie bude pokračovať v novembri. Súd poslal bývalého Černákovho šoféra v roku 2011 na 15 rokov do väzenia. Vlani ho podmienečne prepustili, trvá však na svojej nevine.



"Dnešné verejné zasadnutie bolo odročené na 9. novembra 2023 so začiatkom o 9.00 h s cieľom predvolania svedka pod hrozbou poriadkovej pokuty, respektíve predvedenia a tiež doplnenia ďalších informácií potrebných na dokazovanie," povedala pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



Surový vo štvrtok uviedol, že ak by skutok, ktorý mu je kladený za vinu, spáchal, už by ho mal odpykaný, priznal by sa a netrval by na obnove konanie. "Mne sa tiež nechce chodiť po súdoch, ale vzhľadom aj na moju rodinu, moje deti, chcem očistiť svoje meno, pretože ako vravím, celé Slovensko vie o tom, že som to neurobil," doplnil. Černák v júni počas pojednávania vylúčil, že by mal Surový s vraždou Klešča niečo spoločné.



Surový bol jedným z obžalovaných v prípade vraždy Klešča. Podľa obžaloby páchatelia mali na pokyn inej osoby usmrtiť brata Róberta Holuba. Útočníci 2. októbra 1997 vtrhli do bytu na Kustrovej ulici v Košiciach a spustili streľbu, pri ktorej náhodne zastrelili Klešča. Holubovmu bratovi sa však podarilo z bytu utiecť. Súd Surového v roku 2011 uznal za vinného a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov.