Prešov upozorňuje na sobotňajšiu uzáveru viacerých ulíc

Prešov 25. apríla (TASR) - Z dôvodu športových podujatí Gart Rally Ľubotice 2025 a Prešov Running Series 2025 budú v sobotu (26. 4.) v Prešove uzavreté viaceré ulice. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti a mesto na svojej webstránke.



Ako uvádza polícia, od 20.30 do 24.00 h bude uzavretá cesta I/20 na uliciach Prešovská a Armády Generála Svobodu v Prešove v úseku od križovatky Vihorlatskej po I/18 Bardejovskú ulicu z dôvodu usporiadania podujatia Gart Rally Ľubotice 2025.



Trasy obchádzky sú zverejnené na profile Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti. Polícia žiada vodičov počas uzávery o rešpektovanie dočasných dopravných značení, ako aj o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Obchádzkové trasy liniek MHD sú zverejnené na webstránke Dopravného podniku mesta Prešov.



Ako informuje mesto na svojej webstránke, z dôvodu konania podujatia Prešov Running Series 2025 v sobotu budú Hlavná a časť Masarykovej ulice v čase od 19.50 do 21.50 h uzavreté.



Linky prešovskej MHD budú premávať po obchádzkovej trase. Obojsmerne neobslúžia zastávky Trojica, Na hlavnej, Divadlo Jonáša Záborského, Veľká pošta, Čierny most, Kapitána Nálepku. Podrobné informácie o obchádzkových trasách jednotlivých liniek sú zverejnené na webstránke mesta.