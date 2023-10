Poľské dni v Prešove ponúknu koncerty, filmy i prednášky

Prešov 9. októbra (TASR) - Tohtoročné Poľské dni v Prešove ponúknu program bohatý na koncerty, filmy, výstavy, prednášky a tvorivé dielne. Oficiálne ich otvorí koncert v Parku kultúry a oddychu (PKO) Čierny orol, ktorý sa uskutoční 18. októbra. Niektoré pilotné podujatia sa konajú už v tomto týždni od pondelka do 13. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Anna Polačková.



Podujatie organizuje Inštitút stredoeurópskych štúdií FF PU v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a mestom Prešov. Cieľom je šíriť a prehlbovať povedomie o Poľsku, jeho jazyku, kultúre, umení, histórii, spoločnosti či politike.



"Výučba poľského jazyka má v Prešove dlhoročnú tradíciu. Lektorát poľského jazyka bol otvorený v akademickom roku 1969/1970, pričom ide o druhý najstarší lektorát uvedeného jazyka na Slovensku," ozrejmila Marta Vojteková, riaditeľka Inštitútu stredoeurópskych štúdií FF PU.



Výučbu študentov FF v oblasti literárnej vedy, translatológie, respektíve umenovedy obohatia prednášky Jána Gavuru s názvom Wisława Szymborska ako globálna poetka (10. 10.), doc. Vladislava Grešlíka Jerzy Nowosielski a jeho okná do večnosti (24. 10.), ako aj prednáška Republika mnohých národov (19. 10.), ktorú pre študentov FF PU zorganizuje Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave," priblížila Polačková.



Ďalej to bude prekladateľský workshop Mareka Mitku V Herakleitovej rieke alebo čo je za prekladom? (11. 10.), výtvarno-literárny workshop Silvie Kaščákovej s názvom Smetný kôš na básne. Tvorba Wislawy Szymborskej ako inšpirácia v dielni kreatívneho písania (12. 10.) a takisto aj autorská prezentácia cestopisnej knihy Andrzeja Stasiuka Cestou do Babadagu (11. 10.) v študovni Univerzitnej knižnice (UK) PU.



"V študovni univerzitnej knižnice bude 23. októbra aj stretnutie s Agnieszkou Tambor, ktorá záujemcom priblíži projekt Polska Półka Filmova, v rámci ktorej sa v ten istý deň uskutoční premietanie filmu poľského režiséra Marcina Wronu Démon (2015). Dramaturgiu tohtoročných Poľských dní spestrí aj ponuka filmového festivalu Pocity 2023 a medzinárodného filmového festivalu Febiofest a podobne aj výstavy z výtvarných diel Jerzyho Nowosielského v Mestskej galérii Caraffka (18. 10.) a Rafała Pacześniaka v Galérii Átrium (19. 10.)," priblížil Marek Mitka z Inštitútu stredoeurópskych štúdií FF PU.



Ako doplnil, o hudobný vklad sa tento rok postarajú v Divadle Viola napríklad klaviristi Anton Kónya (26. 10.) a Eduard Lenner (18. 11.)



Program Poľských dní bude prebiehať počas celého októbra na viacerých miestach v Prešove.