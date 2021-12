Prešovskí poslanci budú rokovať o návrhu rozpočtu i petícii

Prešov 14. decembra (TASR) – Návrhom rozpočtu mesta na budúci rok, ako aj petíciou s takmer 1300 podpismi za opravu komunikácie na ulici Zimný potok sa okrem iného budú v stredu (15. 12.) zaoberať prešovskí mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva. Uskutoční sa formou videokonferencie.



Na programe majú i všeobecne záväzné nariadenie (VZN) týkajúce sa poskytovania príspevku na stravovanie v meste Prešov, ďalej VZN o miestnych daniach, ako aj o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.



Rozpočet mesta na rok 2022 je navrhovaný ako vyrovnaný vo výške takmer 91,4 milióna eur vrátane finančných operácií. Oproti tohtoročnému schválenému rozpočtu ide o pokles približne o 13,2 milióna eur.



Jedným z bodov rokovania je návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na sedem projektov. Poslanci sa budú zaoberať aj návrhom budúcoročných plánov investičnej výstavby, údržby miestnych komunikácií, ako aj opráv, údržby a investícií nebytových priestorov a stavieb v správe mestskej spoločnosti Prešov Real, systémom energetického manažérstva mesta Prešov a tiež správou o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.



Poslanci budú rokovať aj o petícii s takmer 1300 podpismi. Jej cieľom je dosiahnutie súvislej opravy poškodeného povrchu komunikácie na ulici Zimný potok a za obnovenie opatrení na riadne odvedenie vôd z komunikácie a jej okolia. Mestský úrad navrhuje petícii vyhovieť a rekonštrukciu zaradiť do plánu investičnej výstavby. Riešenie spočíva v dvoch návrhoch s nákladmi 90.000 eur alebo 200.000 eur.



Poslanci majú na programe i návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta a návrh na schválenie memoranda o spolupráci mesta so Slovenským technickým múzeum v Košiciach v súvislosti s rozvojom národnej kultúrnej pamiatky Solivar. Jedným z bodov programu je i poslanecký návrh na prijatie uznesenia zastupiteľstva pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.