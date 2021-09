Prešovskí poslanci schválili prijatie finančnej výpomoci od štátu

Prešov 16. septembra (TASR) – Mesto Prešov prijme návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív vo výške viac ako 4,4 milióna eur. Rozhodli o tom vo štvrtok mestskí poslanci na svojom rokovaní. Peniaze mesto použije na platby za výkony vo verejnom záujme Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP).



Poskytnutie spomenutých financií vybraným samosprávam, vrátane mesta Prešov, vláda schválila koncom mája tohto roku. Pôžičku by malo mesto začať splácať od roku 2024. Na doplatok za výkony DPMP v roku 2020 poslanci zmenou rozpočtu vyčlenili sumu 1,3 milióna eur. Navýšenie rozpočtu výdavkov v sume viac ako 3,1 milióna eur je určený na transfer pre DPMP na úhradu strát za objednané výkony vo verejnom záujme na tento rok.



"Prijatím a použitím tejto návratnej finančnej výpomoci od štátu by sme chceli pokryť všetky záväzky voči dopravnému podniku za rok 2020 a verím, že sa podarí pokryť aj všetky záväzky na objednané výkony za rok 2021. Tým pádom by sme rok 2022 mohli začínať s čistým štítom, a to by bolo veľmi dobre, keby dopravný podnik začínal budúci rok skutočne od nuly, bez nejakých pohľadávok voči mestu a mesto by nemalo záväzky voči dopravnému podniku," uviedol vedúci odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove Radko Lapoš.



Po prijatí spomenutej finančnej výpomoci celková suma dlhu mesta Prešov podľa hlavného kontrolóra mesta Alexandra Ernsta dosiahne výšku 44,44 percenta. Vo svojom stanovisku uviedol, že celková suma splátok návratných zdrojov financovania je pre tento rok predpokladaná vo výške 3,7 milióna eur. Zadlženosť mesta považuje za vysokú.



Poslanci v rámci zmeny rozpočtu podporili iba prijatie a rozdelenie štátnej finančnej výpomoci. Ďalšie finančné operácie vo výške viac ako 107.000 eur z návrhu vyňali a nepodporili ich.