Prešov potrebuje v rozpočte na energie viac o 1,1 milióna eur

Prešov 23. januára (TASR) - Mesto Prešov potrebuje v tohtoročnom rozpočte na energie viac ako 1,1 milióna eur. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Terézia Rácová, aktuálne prebieha príprava rozpočtu, v rámci ktorej mesto rieši zvýšenie výdavkov.



"Pre budovy v majetku mesta a pre školy a školské zariadenia obstaralo mesto Prešov dodávku elektriny na roky 2022 a 2023 v cene 160 eur za megawatthodinu (MWh). Koncom roka 2022 bola vysúťažená dodávka elektriny pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu za 479,40 eura za MWh. V roku 2022 to bolo 256 eur za MWh. S cenou z prvého verejného obstarávania (VO) mesto dokázalo v roku 2022 úspešne hospodáriť a počítalo s ňou aj pre rok 2023. Avšak cena z druhého VO je dvojnásobne vyššia ako v roku 2022," uviedla Rácová.



Práve táto skutočnosť vygenerovala podľa jej slov potrebu navýšenia výdavkov v rozpočte mesta Prešov v roku 2023 o viac ako 1.100.000 eur.



"Aktuálne prebieha príprava rozpočtu, v rámci ktorej je náročné riešiť takéto zvýšenie výdavkov, keďže nejde iba o elektrinu, ale aj teplo a ďalšie náklady. Možnosti na znižovanie týchto nákladov sú obmedzené, keďže ide o zákonné povinnosti samosprávy," doplnila Rácová.



Z dlhodobejšieho hľadiska vidí radnica priestor v budovaní alternatívnych zdrojov energie, ale aj v modernizácii verejného osvetlenia. "Regulácia odberu napríklad vo verejnom osvetlení je možná iba v minimálnej miere, nakoľko už v roku 2022 mesto prijalo opatrenia, ktoré viac nie je možné sprísňovať," skonštatovala hovorkyňa.



Mesto hľadá podľa nej rezervy aj v školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aktuálne však neplánuje obmedzenia vo vyučovacom procese.



"Ďalšou službou je starostlivosť o seniorov. Opäť ide o službu, ktorú mesto poskytovať musí a pristúpiť je možné iba k niektorým úsporným opatreniam, na ktorých sa už aktívne pracuje," doplnila Rácová.



"Monitorujeme výzvy, ktoré umožnia čerpať nenávratný finančný príspevok, no pre potreby miest je ich nedostatok, a taktiež sú administratívne nastavené takým spôsobom, že dochádza len k nízkemu čerpaniu zdrojov z EÚ. Ak sa tento systém nezmení, mestá a obce nebudú schopné plniť im zverené kompetencie a budú prechádzať do zadlženia a do nútenej správy," zdôraznila hovorkyňa.



Mesto hospodárilo v roku 2021 s rozpočtom približne vo výške 110.000.000 eur. Aktuálny návrh rozpočtu na rok 2023 je na úrovni 108.570.000 eur. Radnica tvrdí, že počas roka môže dôjsť k jeho navýšeniu.