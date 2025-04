Prešov požaduje zapísanie Solivaru do registra starých banských diel

Prešov 23. apríla (TASR) - Mesto Prešov požaduje od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, aby zaradilo územie Solivaru do registra starých banských diel. Upozorňuje na ekologické a bezpečnostné riziká z dôvodu úniku soľanky. Tvrdí, že ak štát nebude konať, je pripravené vyhlásiť mimoriadnu situáciu a konať samostatne. Zástupcovia mesta o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii po pracovnom stretnutí.



Ako povedal primátor mesta František Oľha, Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a MŽP SR v roku 2023 vyčlenili prostriedky na geologickú štúdiu. Tá podľa neho preukázala, že celé územie postupne klesá. „Rovnako sme sa dozvedeli, že štúdia nevylúčila, skôr, naopak, potvrdila pre budúce obdobia možnosť prepadu celého územia,“ skonštatoval Oľha.



Súd na podnet mesta vymazal dňa v auguste 2024 z Obchodného registra SR firmu, ktorá mala dobývacie práva. V januári 2025 mesto požiadalo MŽP SR o zabezpečenie starého banského diela - poddolovaného územia Solivary a jeho registrácie podľa zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov. Prišla im podľa Oľhu zamietavá odpoveď.



Ako povedal primátor, buď si rezort životného prostredia splní svoju zákonnú povinnosť a zapíše dané územie do registra starých banských diel, keďže nemá vlastníka, alebo mesto Prešov urobí právne posúdenie a kroky pre prípadné vyhlásenie mimoriadnej situácie. „Zabezpečila by ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a do budúcna otvorila priestor, aby či už mesto alebo štát na náklady štátu vedeli túto situáciu sanovať,“ vysvetlil Oľha.



„Solivary svoju ťažbu a výrobu skončili v roku 2009. Spolu s kolegami, ktorí tam pracovali, teda s geológom a hlavným banským meračom sme v roku 2010 vypracovali prvú štúdiu, ako zlikvidovať vrty, keďže sa nehlásil k dobývaciemu priestoru nejaký nový záujemca, ktorý by tam chcel ťažiť a vyrábať ďalej soľ,“ uviedla banská odborníčka a zároveň bývalá zamestnankyňa akciovej spoločnosti Solivary Viera Ježíková. Ako povedala, štúdiu vypracovali, lebo vedeli, že ak sa nezasypú vylúhované priestory, môže dôjsť k prepadu terénu.



„Dohodneme si stretnutie s MH SR a jediná vec, ktorú nevieme predpokladať, je, kedy nám MŽP odpovie na našu sťažnosť a odvolanie voči svojmu rozhodnutiu nezapísať staré banské dielo do registra starých banských diel. Ak dostaneme odpoveď, ten postup je úplne jasný, právna analýza a vyhlásenie mimoriadnej situácie,“ dodal Oľha.







Mesto Prešov dlhodobo upozorňuje na prehliadanie a neriešenie problému s únikom soľanky z vrtov v dobývacom priestore Prešov I. - Solivary zo strany štátu. Podľa mesta dochádza k nepriaznivým ekologickým vplyvom na životné prostredie. Úniky soľanky z vrtov sú spôsobené jednak koróziou hláv vrtov, poškodzovaním hláv vrtov, ako aj procesmi, ktoré aj naďalej prebiehajú vo vylúhovaných priestoroch vrtov.