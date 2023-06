Prešov chce posúdiť zákonnosť poplatkov za škôlky cez prázdniny

Prešov 12. júna (TASR) - Mesto Prešov sa pre možné porušenie zákona v súvislosti s poplatkami za materské školy (MŠ) počas letných prázdnin plánuje obrátiť na rezort školstva aj právnikov mesta. Informoval o tom primátor František Oľha na pondelkovej tlačovej konferencii. Podľa medializovaných informácií nie je všeobecne záväzné nariadenie (VZN), na základe ktorého platia rodičia za MŠ viac cez prázdniny ako počas školského roka, v súlade so zákonom.



"Požiadame ministerstvo školstva o stanovisko k nášmu VZN, aby sa vyjadrili, či spôsob, akým vypočítavame poplatky počas prázdnin, je v súlade so zákonom," povedal Oľha.



Viceprimátor Peter Krajňák dodal, že akonáhle dostanú oficiálne vyrozumenie zo strany rezortu o tom, že VZN nie je v súlade so zákonom, spustia proces jeho aktualizácie a úpravy. "Nebude už ale platiť pre tento rok, ale pravdepodobne až pre rok 2024," doplnil.



Mestské zastupiteľstvo od apríla schválilo navýšenie príspevku počas letných prázdnin z desať na 20 percent z výšky príspevku uhrádzaného mimo letných prázdnin. Dôvodom mali byť vyššie náklady spojené s menším počtom žiakov a tým finančné problémy. Po novom tak desať dní v MŠ počas letných prázdnin bude stáť spolu so stravou 93 eur.



Primátor pripomenul, že mesto nemenilo text niekoľkoročného VZN, ale len výšku poplatku. Doposiaľ ho pritom nenapadol ani prokurátor a žiadne výhrady nezaznamenali ani v pripomienkovom konaní. Naďalej je presvedčený, že uvedené VZN môže byť v poriadku. "Aktuálne je to platný a záväzný normatívny akt. Niektoré deti sa už začali prihlasovať do škôlok a platiť poplatky. Zmena pravidiel počas tohto procesu by bola komplikovaná a vzniesla by určitú právnu neistotu do celého procesu prihlasovania detí a vyberania poplatkov," skonštatoval.



Podľa Oľhu je zároveň načase, aby mesto prevzalo iniciatívu a jeho právnici prešli všetky VZN mesta Prešov a pozreli sa na ich právny súlad. Podobný problém, kedy bolo VZN protizákonné a roky si to nikto nevšimol, už podľa jeho slov zaznamenali.