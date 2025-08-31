< sekcia Regióny
Prešov pracuje na zavedení nového samostatného predmetu soft skills

Autor TASR
Prešov 31. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rámci národného projektu pracuje na zavedení nového samostatného vyučovacieho predmetu s názvom Osobnostné zručnosti pre život a prax do školského programu. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová s tým, že sa v ňom zamerajú na cieľavedomé budovanie takzvaných mäkkých zručností u žiakov stredných škôl.
Predmet „soft skills“ je v pilotnom štádiu, k tejto téme sa tiež vytvorili metodické materiály pre učiteľov i žiakov. Realizujú sa aj podporné workshopy a pripravuje sa systematické inovačné vzdelávanie učiteľov. Jeden z workshopov zrealizoval PSK aj nedávno a zúčastnilo sa ho približne 30 učiteľov zo 14 krajských škôl.
„Mäkké zručnosti sú v súčasnosti vnímané ako rozhodujúci faktor pre zamestnateľnosť mladých ľudí a ich schopnosť udržať si prácu. Zamestnávatelia opakovane poukazujú na nedostatok komunikačných a sociálnych schopností u absolventov, ktoré sú nevyhnutné pre ich efektívne fungovanie v tímoch, ale aj zvládanie pracovného tlaku a pre prispôsobenie sa v pracovnom procese. Rozvoj týchto zručností na slovenských stredných školách sa však zatiaľ realizuje nesystematicky a zväčša len okrajovo ako súčasť iných predmetov alebo mimoškolských aktivít. Mal by sa však stať pevnou súčasťou vzdelávacích programov našich stredných škôl,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.
Výučba nového predmetu má byť implementovaná v prvom a následne v treťom ročníku stredoškolského vzdelávania s rozsahom po 33 hodín. Jeho obsah je navrhnutý na princípe kumulatívneho, stupňovitého kurikula. Vyučovaný má byť reflexívnou a zážitkovou formou. „Konkrétne je rozdelený do ôsmich tém, ktoré pokrývajú všetky mäkké zručnosti - sebapoznanie, pozornosť a pamäť ako základ učenia, organizačné zručnosti a time manažment, stres a jeho zvládanie, ďalej komunikácia a komunikačné zručnosti, konflikty a ich zvládanie, tvorivosť a tvorivé myslenie a na záver kritické a konceptuálne myslenie,“ vymenovala Jeleňová.
Pre učiteľov stredných škôl PSK sa v týchto témach vytvorili učebné texty a návrhy aktivít s ohľadom na to, aby bol daný predmet vyučovaný v prvom rade interaktívne. Obsah a tvorbu predmetu pritom zastrešili odborníci - psychológovia Prešovskej univerzity. Kraj zároveň pripravil deväť celodenných stretnutí pedagógov, v rámci ktorých im poskytne potrebné informácie o podstate tzv. mäkkých zručností a ich význame pre rozvoj žiakov. Učia sa tiež, ako môžu využívať metodiky zážitkového učenia, plánovať či viesť konkrétne aktivity. Súčasťou workshopu je tiež posilnenie istoty učiteľa pri vedení predmetu, aby sa predišlo formálnemu prístupu a zachovala sa dôveryhodnosť a reálny prínos výučby.
