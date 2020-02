Pre obyvateľov Mukačevskej ulice sa vyzbieralo viac ako 5,1 mil. eur

Prešov 20. februára (TASR) - Mesto Prešov definitívne uzavrelo verejnú zbierku na pomoc ľuďom dotknutým tragickým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v decembri minulého roka. Približne počas dvoch mesiacov sa pre týchto obyvateľov podarilo vyzbierať viac ako 5,1 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Mesto bezprostredne po výbuchu zverejnilo číslo oficiálneho účtu, na ktorý od prvého dňa začali prichádzať finančné dary z celého Slovenska i zo zahraničia. Už počas trvania zbierky mesto začalo vyplácať jednorazové príspevky na preklenutie zložitej životnej situácie a príspevky na bývanie pre obyvateľov Mukačevskej 7 a 9. Vo forme týchto príspevkov bolo do dnešného dňa vyplatených 634.500 eur," uviedol Tomek.



Verejná zbierka bola oficiálne ukončená 31. januára. Následne boli na oficiálny účet pripísané už iba dochádzajúce platby od subjektov, ktoré vopred avizovali zapojenie sa do tejto zbierky. Od 6. decembra 2019 tak celkovo prispelo 77.322 darcov. Po zrátaní všetkých finančných darov celková vyzbieraná čiastka dosiahla sumu 5.117.269,51 eura.



"Z oficiálneho účtu mesto Prešov ešte vyplatí 75.500 eur vo forme príspevkov na bývanie. Zostávajúca čiastka na účte vo výške 4.407.269,51 eura bude do posledného centu prerozdelená medzi majiteľov 47 bytov z Mukačevskej 7 v zmysle zásad, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo," doplnil Tomek s tým, že vedenie mesta Prešov vyjadruje veľké a srdečné poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri odstraňovaní následkov tejto tragédie.



"Ešte raz ďakujeme aj všetkým občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, právnickým subjektom, dobrovoľníkom, občanom Prešova, celého Slovenska i všetkým ľuďom zo zahraničia za podporu a akúkoľvek ponúknutú pomoc, či už materiálnu alebo finančnú. Ďakujeme aj zástupcom médií za ich nasadenie a pomoc pri informovaní verejnosti o dianí na Mukačevskej ulici počas prvých dní po výbuchu," dodal Tomek.