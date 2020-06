Jeden zo vstupov do prešovskej obradnej siene je uzavretý

Prešov 25. júna (TASR) – Pre rekonštrukciu Jarkovej ulice je vchod do obradnej siene v budove Mestského úradu v Prešove od dnes až do odvolania uzavretý. Ako TASR informovala tlačová referentka MsÚ Lenka Šitárová, platí to nielen počas pracovného týždňa, ale aj v sobotu.



„Na svadobné obrady či občianske slávnosti môžu občania prísť vchodom z Hlavnej ulice cez budovu mestského úradu. Zároveň mesto Prešov po dlhšej pauze v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení v SR opäť pozýva svojich občanov na slávnosti uvítania detí do života a oslavy životných jubileí," povedala Šitárová.



Najbližšie termíny občianskych slávností nájdu záujemcovia na webstránke mesta.