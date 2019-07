Pre rekonštrukcie uzavrú časť podchodu na stanici v Prešove

Práce na prvej etape rekonštrukcie predstaničného priestoru prebiehajú podľa časového harmonogramu a postupne dostáva modernejší vzhľad.

Prešov 23. júla (TASR) – Pre rekonštrukčné práce bude od stredy (24. 7.) uzavretá časť predstaničného priestoru v Prešove. Ako TASR informovala tlačová referentka prešovského mestského úradu Lenka Šitárová, ide o bezbariérový vstup do podchodu vedľa zastávky Železničná stanica, smer Sídlisko Sekčov.



"Cestujúci z centra mesta, ktorí vystúpia na zastávke Železničná stanica a budú prechádzať na železničnú stanicu, sa dostanú do podchodu z opačnej strany. Južný výstup z podchodu je aktuálne obnovený, preto si cestujúci budú môcť vyskúšať už aj nové eskalátory, prípadne výťah určený najmä pre občanov s invalidným vozíkom či pre rodičov s detským kočíkom," uviedla Šitárová s tým, že opatrenie potrvá do konca tohto týždňa.



Práce na prvej etape rekonštrukcie predstaničného priestoru prebiehajú podľa časového harmonogramu a postupne dostáva modernejší vzhľad. "Boli odstránené staré stĺpy trolejového vedenia, graffiti, vyčistili sa kanály, pribudol moderný kamerový systém, nové automaty na cestovné lístky a krajšie sú aj samotné nástupné plochy," povedala Šitárová.



"Jediné, čo cestujúcim nateraz môže pokaziť celkový dojem, je časť podchodu, ktorá aj po viacerých opravách zateká. Je to spôsobené vrchnou časťou vozovky nad podchodom. Avšak, hneď ako budú dokončené všetky úpravy na povrchu, sa pristúpi aj k riešeniu tohto problému," vysvetlila Šitárová.



Od pondelka (29. 7.) budú podľa Šitárovej spustené do prevádzky vynovené zastávky MHD v oboch smeroch.