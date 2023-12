Prešov: Pre športový a kultúrny program bude uzavretá Hlavná ulica

Prešov 31. decembra (TASR) - Z dôvodu konania športového a kultúrneho programu bude v nedeľu v čase od 9.00 h do 11.00 h a od 21.20 h do pondelka (1. 1.) do 2.00 h uzavretá pre dopravu Hlavná ulica v Prešove. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Vladimír Tomek.



Trolejbusové linky č. 1, 2, 4, 5 a 8 budú nahradené autobusmi a spolu s ostatnými autobusovými linkami budú premávať po obchádzkovej trase cez Štefánikovu, Okružnú a Remscheidskú ulicu.



"Všetky linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) na tejto obchádzkovej trase obslúžia zastávky MHD Okružná, Floriánova a Poliklinika (nástupisko linky 29). Linka 21/23 pôjde po trase Fintice - Rázcestie Kúty - Šafárikova, cintorín - Fakultná nemocnica - Okružná - Levočská - Malý Šariš. Linka 23/21 pôjde po trase Malý Šariš - Levočská - Okružná - Grešova - Fakultná nemocnica - Rázcestie Kúty - Fintice," uviedol Tomek.



Zastávky Poliklinika - linky smer Trojica, Trojica - obojsmerne, Na Hlavnej - obojsmerne a Divadlo Jonáša Záborského nebudú obsluhované.



Náhradné zastávky budú Poliklinika - na Remscheidskej ulici pre linky do centra, Floriánova - obojsmerne, Poliklinika, Okružná - obojsmerne a Okružná - smer Floriánová.



Čiastočne neobsluhovaná bude zastávka Duklianska - v smere na Trojicu neobslúži linka 21.



DPMP zároveň upozorňuje, že v nedeľu nie sú v prevádzke automaty na cestovné lístky.