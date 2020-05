Prešov predĺžil stránkové hodiny v klientskom centre a na matrike

Prešov 4. mája (TASR) - Klientske centrum a Matričný úrad na Mestskom úrade v Prešove predĺžili stránkové hodiny pre verejnosť. K zmenám mesto pristúpilo v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie na Slovensku. TASR o tom informoval jeho hovorca Vladimír Tomek.



Klientske centrum na Jarkovej ulici je od pondelka otvorené tri dni v týždni, a to v pondelok, stredu a piatok. Jeho pracovníci sú pre občanov k dispozícii v skrátenom čase - v pondelok a v piatok od 8.00 h do 14.00 h a v stredu od 10.00 h do 16.00 h. Každý deň medzi 11.30 h a 12.00 h je plánovaná obedňajšia prestávka. V rovnakom režime bude fungovať aj matrika.



"V záujme ochrany zdravia Prešovčanov, ktorí si potrebujú na úrade vybaviť svoju žiadosť, a taktiež ochrany zdravia samotných pracovníkov úradu, odporúčame všetkým obyvateľom, aby pred svojou návštevou mestského úradu (MsÚ) vopred kontaktovali matričný úrad na číslach 051 3100 507 alebo 051 3100 508, prípadne e-mailom na adrese: matrika@presov.sk. Cieľom tohto opatrenia je predchádzať zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí v priestoroch úradu a v jeho okolí, a taktiež zefektívniť a zrýchliť vybavovanie jednotlivých žiadostí," uviedol Tomek.



Vstup do klientskeho centra alebo matričného úradu je umožnený len osobám, ktoré si chránia tvár rúškom, na rukách majú ochranné rukavice a prídu s vlastným perom. Ide o opatrenia, ktoré mestský úrad prijal v snahe minimalizovať riziko šírenia ochorenia COVID-19.



Od pondelka sú podľa Tomeka predĺžené aj otváracie hodiny hlavnej pokladnice MsÚ. Otvorená je tri dni v týždni, a to v pondelky, stredy a piatky. Pracovníčky sú pre občanov k dispozícii vždy od 8.00 h do 14.00 h.