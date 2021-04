Prešov 22. apríla (TASR) – Mesto Prešov predlžuje cyklus jarného upratovania, doplní piaty cyklus. Začína sa vo štvrtok a potrvá do 27. apríla. Podľa tlačovej referentky Mestského úradu v Prešove Lenky Šitárovej tým mesto vychádza občanom v ústrety.Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK) bude zabezpečené v súčinnosti s Technickými službami mesta Prešov (TSmP) v 19 lokalitách. Do rozmiestnených VOK je možné vkladať objemný odpad z domácností, ako je nábytok, koberce, matrace, vyradená sanita a podobne. Vedľa VOK je možné uložiť konáre.doplnila Šitárová.Zároveň sa v sobotu (24. 4.) od 8.00 do 12.00 h uskutoční prvý zber elektroodpadu, najmä zo skupiny bielej techniky. Nepotrebnú práčku, chladničku či mikrovlnku bezplatne odvezú pracovníci TSmP priamo z adresy bydliska obyvateľov. Službu je potrebné si objednať najneskôr dva dni pred termínom zberu prostredníctvom webstránky www.zberelektroodpadu.sk V deň zberu je potrebné vyložiť staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu.doplnila Ingrid Mihaľová z TSmP.