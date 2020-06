Prešov predlžuje stránkové hodiny v klientskom centre aj v podateľni

Prešov 14. júna (TASR) - Klientske centrum, matričný úrad, kancelária sociálneho poradenstva a podateľňa na Mestskom úrade v Prešove predlžujú stránkové hodiny pre verejnosť. K zmenám mesto pristupuje v súvislosti s ukončením núdzového stavu na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



Klientske centrum na Jarkovej ulici bude od 15. júna pre občanov k dispozícii v pondelok, utorok, štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 16.30 h a v piatok od 8.00 do 14.00 h. V rovnakom režime funguje aj matrika, kancelária sociálneho poradenstva a podateľňa na Hlavnej 73. Klientov vybavia priamo v priestoroch klientskeho centra, pričom do budovy bude môcť súčasne vstúpiť len obmedzený počet ľudí.



Hovorca pripomína, že od 18. mája sú predĺžené aj otváracie hodiny hlavnej pokladnice Mestského úradu v Prešove. Otvorená je každý pracovný deň, od pondelka do štvrtka od 8.00 do 14.00 h. Mesto vyzýva všetkých obyvateľov, aby dôkladne zvážili každú platbu v hotovosti na mestskom úrade a uprednostnili úhradu prevodom cez internetbanking.



Radnica dodáva, že vstup do klientskeho centra, matričného úradu alebo podateľne bude umožnený len osobám, ktoré si chránia tvár rúškom. Zároveň odporúča všetkým klientom, aby si pri vstupe vydezinfikovali ruky alebo použili ochranné rukavice.