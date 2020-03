Predseda PSK: Žiadosti o dotácie podávajte elektronicky a noste rúška

Prešov 16. marca (TASR) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský apeluje na ľudí, aby sa správali zodpovedne a nemýlili si karanténu s voľnočasovými aktivitami. Rovnako pripomína, aby žiadatelia o dotáciu z rozpočtu kraja podávali svoje žiadosti elektronicky alebo poštou.



"Chcem vyzvať všetkých občanov PSK, aby boli v týchto dňoch disciplinovaní a pristupovali k opatreniam vlády a samosprávy zodpovedne. Nasledujúce dni majú byť časom, keď budeme od seba separovaní, nezľahčujme situáciu a nechoďme von, ak to nie je nevyhnutné," zdôrazňuje Majerský.



Zároveň apeluje, aby sa ľudia nesmiali z tých, ktorí si chránia svoje zdravie, ako aj ostatných, a nosia rúška.



"Buďme príkladom pre ostatných a zostaňme doma. Ak musíme ísť do práce alebo na nevyhnutný nákup, dajme si rúško alebo ochrannú šatku. Záleží len od nás, ako sa bude situácia s novým koronavírusom vyvíjať v nasledujúcich dňoch. Buďme disciplinovaní a predíďme tak scenáru, ktorý sa ešte stále odohráva v Taliansku," hovorí Majerský.



Pri podávaní žiadosti o dotácie v rámci Výzvy pre región, Mikroprogram PSK alebo Výzvy predsedu PSK pripomína, aby žiadatelia využívali elektronickú komunikáciu alebo poštu. V Úrade PSK podľa jeho slov platí sprísnený režim.



"Väčšina zamestnancov Úradu PSK má takzvaný home office alebo prácu z domu. Platia tiež prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré sme prijali aj v našich organizáciách, kde odporúčame rovnako home office alebo prácu, kde sa do kontaktu nedostane viacero osôb. Do autobusu môžu cestujúci nastupovať iba s rúškom alebo šatkou a takisto sedadlá za vodičom nebudú pre cestujúcich dostupné," dodal Majerský s tým, že všetky kultúrne zariadenia v pôsobnosti PSK zostávajú zatvorené pre verejnosť, ako aj individuálne návštevy.