Prešov predstavil nové logo a slogan, prepája históriu so súčasnosťou

Prešov 16. novembra (TASR) - Mesto Prešov začína okrem tradičného mestského erbu používať aj vlastné logo a slogan. Nové prvky vizuálnej identity sú vzájomne úzko prepojené a spoločne tvoria symbolickú definíciu mesta. Radnica bude nové logo využívať najmä pri prezentovaní aktivít, podujatí a diania v živote mesta. Slávnostne ho spolu so sloganom predstavila v utorok na tlačovej konferencii.



Nové logo sa v základnej verzii skladá z troch farieb – červenej, bielej a zlatej. Pripomína tvar klasického erbu, pričom jeho nosným prvkom je podkova, ktorá symbolizuje históriu, tradíciu a remeslo v prepojení s atribútmi súčasnej doby, ktorými sú múdrosť, šťastie a sila.



"Mojou snahou bolo, aby výtvarná a vizuálna podoba loga mesta Prešov bola jednoduchá, zrozumiteľná a ľahko aplikovateľná. Keďže Prešovčanov zvyknú obyvatelia okolitých miest nazývať 'Koňare', ako ideový základ pre logo som použil podkovu a štylizovanú formu mestského erbu," uviedol autor loga Rastislav Uličný.



"Celých sedem rokov, odkedy som vo funkcii, sme hľadali a zamýšľali sa nad tým, čo by malo byť naším logom. Mali sme viacero návrhov, viacero ponúk, ale nič nás neoslovilo natoľko, aby sme sa s tým vedeli stotožniť, až zrazu prišiel pán Uličný sám s touto ponukou a vtedy sme si povedali, že toto je to, na čo sme čakali,“ povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Spolu s logom sa súčasťou identity mesta Prešov stáva aj nový slogan 'Ľuďmi podkuté mesto', ktorý taktiež vytvoril autor loga. Slogan popisuje významnú časť histórie mesta a zároveň je odkazom na netradičnú prezývku jeho obyvateľov.



Jedným z historických symbolov v dejinách mesta Prešov bol miestny štátny žrebčinec. Založený bol v roku 1859 a jeho história sa písala viac ako 100 rokov. Počas jeho najväčšej slávy vyhral kôň Nestor slávnu Veľkú pardubickú. Žrebčinec a kone zanechali mestu nielen spomienky, ale aj netradičnú prezývku 'Koňare'. Práve symbol konskej podkovy sa stal jedným zo základných prvkov, s ktorými pracoval autor pri vytváraní loga aj samotného sloganu. Ich tvorca Uličný je rodákom z prešovského regiónu, a preto logo a slogan mestu daroval.