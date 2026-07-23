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Prešov predstavil nové vizuálne identity mestských spoločností
Celkové náklady na vytvorenie systému predstavovali 10.000 eur.
Autor TASR
Prešov 23. júla (TASR) - Mesto Prešov vo štvrtok predstavilo verejnosti nové logá, dizajn manuály a vizuálne identity všetkých mestských spoločností. Podľa radnice ide o prvý komplexný redizajn, ktorý vznikol ako jeden ucelený autorský projekt a prináša modernú, funkčnú a vzájomne prepojenú rodinu značiek, rešpektujúcu charakter a poslanie každej spoločnosti.
„Dôvodom na zjednotenie vizuálnej identity bola roztrieštenosť log, z ktorých nebolo zrejmé prepojenie mestských spoločností s mestom ani medzi sebou. Cieľom bolo vytvoriť jednotný systém s jasnými pravidlami, ktorý sa bude dať využívať aj pri vzniku nových mestských spoločností,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Celkové náklady na vytvorenie systému predstavovali 10.000 eur. „Náklady na zavedenie novej vizuálnej identity budú znášať jednotlivé mestské organizácie. Zmeny sa však nebudú robiť naraz, ale postupne, napríklad pri úprave webových stránok, dotlači vizitiek a hlavičkových papierov či pri obstarávaní nových vozidiel. Staršie prvky a vozidlá sa budú prispôsobovať priebežne,“ vysvetlil primátor.
Projekt vznikol v spolupráci mesta Prešov a Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).
„Do internej súťaže boli zapojení aj študenti Fakulty umení TUKE. Súťaž mala viacero fáz a v závere ostali tri návrhy, ktoré fakulta komunikovala s mestom. Víťazný návrh vybrala komisia zložená z externých odborníkov, zástupcov mesta a fakulty. Jeho autorom je pedagóg fakulty Martin Kolčák,“ povedal dekan Fakulty umení TUKE Richard Kitta.
Kolčák vytvoril nové vizuálne identity všetkých mestských spoločností na základe spoločného myšlienkového naratívu. Výsledkom sú samostatné značky, ktoré fungujú samostatne, no zároveň prirodzene vytvárajú jednotnú rodinu vizuálnych identít mesta.
„Primárnou myšlienkou nebolo vytvoriť iba jednotlivé logá, ale navrhnúť dlhodobo udržateľný systém, podľa ktorého by mohli vznikať aj logá ďalších mestských spoločností. Využíva grafické prvky odkazujúce na vizuálnu komunikáciu Prešova, napríklad tri stĺpce spojené so symbolom troch ruží a výseky z kruhu,“ vysvetlil Kolčák.
Cieľom bolo podľa jeho slov vizuálne zjednotiť mestské spoločnosti tak, aby bolo už pri pohľade na logo zrejmé, že firma patrí mestu Prešov. „Logá sú farebne a tvarovo odlíšené, no zachovávajú spoločnú vizuálnu podobu,“ dodal.
Nové vizuálne identity budú jednotlivé mestské spoločnosti zavádzať postupne podľa vlastných harmonogramov. Súčasťou projektu sú okrem nových logotypov aj dizajn manuály, ktoré definujú pravidlá používania jednotlivých značiek naprieč tlačenými aj digitálnymi výstupmi.
„Dôvodom na zjednotenie vizuálnej identity bola roztrieštenosť log, z ktorých nebolo zrejmé prepojenie mestských spoločností s mestom ani medzi sebou. Cieľom bolo vytvoriť jednotný systém s jasnými pravidlami, ktorý sa bude dať využívať aj pri vzniku nových mestských spoločností,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Celkové náklady na vytvorenie systému predstavovali 10.000 eur. „Náklady na zavedenie novej vizuálnej identity budú znášať jednotlivé mestské organizácie. Zmeny sa však nebudú robiť naraz, ale postupne, napríklad pri úprave webových stránok, dotlači vizitiek a hlavičkových papierov či pri obstarávaní nových vozidiel. Staršie prvky a vozidlá sa budú prispôsobovať priebežne,“ vysvetlil primátor.
Projekt vznikol v spolupráci mesta Prešov a Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).
„Do internej súťaže boli zapojení aj študenti Fakulty umení TUKE. Súťaž mala viacero fáz a v závere ostali tri návrhy, ktoré fakulta komunikovala s mestom. Víťazný návrh vybrala komisia zložená z externých odborníkov, zástupcov mesta a fakulty. Jeho autorom je pedagóg fakulty Martin Kolčák,“ povedal dekan Fakulty umení TUKE Richard Kitta.
Kolčák vytvoril nové vizuálne identity všetkých mestských spoločností na základe spoločného myšlienkového naratívu. Výsledkom sú samostatné značky, ktoré fungujú samostatne, no zároveň prirodzene vytvárajú jednotnú rodinu vizuálnych identít mesta.
„Primárnou myšlienkou nebolo vytvoriť iba jednotlivé logá, ale navrhnúť dlhodobo udržateľný systém, podľa ktorého by mohli vznikať aj logá ďalších mestských spoločností. Využíva grafické prvky odkazujúce na vizuálnu komunikáciu Prešova, napríklad tri stĺpce spojené so symbolom troch ruží a výseky z kruhu,“ vysvetlil Kolčák.
Cieľom bolo podľa jeho slov vizuálne zjednotiť mestské spoločnosti tak, aby bolo už pri pohľade na logo zrejmé, že firma patrí mestu Prešov. „Logá sú farebne a tvarovo odlíšené, no zachovávajú spoločnú vizuálnu podobu,“ dodal.
Nové vizuálne identity budú jednotlivé mestské spoločnosti zavádzať postupne podľa vlastných harmonogramov. Súčasťou projektu sú okrem nových logotypov aj dizajn manuály, ktoré definujú pravidlá používania jednotlivých značiek naprieč tlačenými aj digitálnymi výstupmi.