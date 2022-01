Premávka spojov MHD v Prešove prechádza od pondelka na školský režim

Prešov 9. januára (TASR) – V súvislosti s návratom detí do škôl sa premávka spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prešove od pondelka (10. 1.) vracia do školského režimu. "Netýka sa to trolejbusových liniek 4, 8 a 38, ktoré budú naďalej premávať v režime pre prázdninový pracovný deň," informovala radnica mesta.



Dopravný podnik mesta Prešov (DPMK) tak obnovuje školský režim na všetkých autobusových linkách a na trolejbusových linkách 1, 2, 5 a 7. Od pondelka obnoví aj všetky školské spoje a zachádzky k základným školám.