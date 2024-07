DOPRAVNÉ OBMEDZENIE: V Prešove bude premávka pri stanici presmerovaná

Prešov 28. júla (TASR) - V Prešove pokračujú práce na riešení problému so zatekaním do podchodu, ktorý spája železničnú a autobusovú stanicu. Cestná premávka v okolí predstaničného priestoru bude od pondelka (29. 7.) presmerovaná do ľavých jazdných pruhov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Oprava zahŕňa komplexnú hydroizoláciu podchodu z vonkajšej strany, ako aj nový sadrokartónový podhľad a maľbu stropu. Práce, ktoré sa začnú v pondelok, prinesú uzatvorenie pravých jazdných pruhov v oboch smeroch, cyklistických pásov v okolí zastávok MHD a chodníkov pre peších spojených so spevnenou plochou. Cestná premávka bude v oboch smeroch presmerovaná do voľného ľavého jazdného pruhu.



Na zastávke mestskej hromadnej dopravy (MHD) Železničná stanica smer Košice budú vozidlá MHD dočasne zastavovať v jazdnom pruhu na úrovni zastávky MHD.



"Mesto Prešov prosí vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a o umožnenie výjazdu vozidiel verejnej dopravy zo zastávky MHD Železničná stanica v oboch smeroch," uviedla Šitárová.



Občanov, ktorí majú bicykle odstavené v predstaničnom priestore, žiadajú, aby ich parkovali na iných miestach. "Toto dočasné obmedzenie sa týka bicyklov zaparkovaných v stojanoch, ale aj tých, ktoré sú uskladnené v uzamykateľnom prístrešku," dodala.



Všetky opravy v predstaničnom priestore by mali byť zrealizované do začiatku decembra.