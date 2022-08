Prepustená úradníčka MsÚ v Prešove sa môže vrátiť, rozhodol súd

Prešov 11. augusta (TASR) - Úradníčka prešovského mestského úradu (MsÚ), ktorá bola prepustená, sa môže takmer po dvoch rokoch vrátiť do práce. Krajský súd (KS) v Prešove potvrdil rozhodnutie Okresného súdu (OS) v Poprade. Spolu s ďalšími dvoma zamestnankyňami bola prepustená z dôvodu, že mesto kvôli nim nestihlo podať odpor proti platobnému rozkazu. Rozhodnutie KS k dnešnému dňu nie je právoplatné. Vec je v štádiu doručovania rozsudku.



Problém sa týkal búracích prác po výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici. Firma Matijka predložila mestu dve faktúry v celkovej výške zhruba 1.018.000 eur. Mesto však firme vyplatilo približne iba 781.000 eur, a to v zmysle záverov znaleckého posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.



Na MsÚ došla 11. augusta 2020 elektronickou poštou zásielka z OS Banská Bystrica. Tá obsahovala platobný rozkaz v právnej veci žalobcu, firmy Matijka, proti mestu o zaplatenie sumy 768.481,98 eura. Išlo o sumu, ktorú firma žiadala mimo vopred vyplatených 250.000 eur. Mesto však nepodalo odpor na súd v zákonom stanovenej lehote. Primátorku koncom septembra v roku 2020 poslanci vyzvali na vyvodenie osobnej zodpovednosti.



"Necítim osobnú zodpovednosť. Vôbec neotvorili elektronickú schránku, preto som musela zareagovať tak, že zamestnankyne, ktoré to mali priamo v pracovnej náplni a neurobili to, museli opustiť mestský úrad," povedala v decembri 2020 primátorka mesta Andrea Turčanová s tým, že síce po lehote, podali však rozklad.



Okresný súd v Banskej Bystrici odmietol odpor mesta Prešov voči platobnému rozkazu. Mesto následne podalo na spomenutú firmu trestné oznámenie.



Úradníčka sa po prepustení obrátila na súd, OS jej dal za pravdu a rovnako i KS.



"Odvolací senát KS v Prešove v predmetnom spore rozhodnutím zo dňa 31. mája 2022 potvrdil rozsudok OS Poprad zo dňa 27. augusta 2021 vo výroku, ktorým súd určil že okamžité skončenie pracovného pomeru žalobkyne u žalovaného mesta Prešov listom žalovaného zo dňa 11. septembra 2020 je neplatné a pracovný pomer žalobkyne u žalovaného založený pracovnou zmluvou trvá vrátane výroku o nároku na náhradu trov konania," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že súd vyhodnotil odvolacie dôvody žalovaného ako neopodstatnené.



"Mestu Prešov ani jeho právnemu zástupcovi zatiaľ nebolo doručené rozhodnutie krajského súdu, preto sa nateraz v danej veci nebudeme vyjadrovať," uviedla pre TASR tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.