Prešovská univerzita bude testovať svojich zamestnancov každý pondelok

Prešov 9. februára (TASR) – Po úspešnom otestovaní takmer 500 zamestnancov univerzity na konci januára sa Prešovská univerzita (PU) v Prešove vzhľadom na epidemickú situáciu a nové vládne opatrenia rozhodla znova testovať svojich zamestnancov. Vo svojich priestoroch zriadila špeciálne odberové miesto. Testovanie bude univerzita realizovať každý pondelok počas februára. TASR o tom informovala hovorkyňa PU Anna Polačková.



Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 realizuje aj tentoraz na základe spolupráce s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Možnosť prísť sa otestovať majú výlučne zamestnanci univerzity, ktorí sa budú pre povahu ich práce zdržiavať na pracovisku.



"Rozhodli sme sa poskytnúť priestor na testovanie našich zamestnancov, ktorí nemôžu ostať pracovať z domu. Univerzita sa jednoducho nedá celá na niekoľko týždňov zatvoriť, sú zamestnanci, ktorí musia byť prítomní na pracovisku. Myslím si, že nemôžeme žiadať od nich, aby prišli do práce a neposkytnúť im možnosť vykonania testu," uviedol rektor univerzity Peter Kónya.



Testovanie antigénovými testami budú na univerzite opäť vykonávať zdravotníci z fakulty zdravotníckych odborov. Celkovo je k dispozícii osem zdravotníkov a štyria náhradníci. "Potešujúce je, že záujem bol podstatne vyšší, než reálne potrebujeme. Celý tím, testujúca, ako aj administratíva zložka pozostáva z pedagógov z fakulty zdravotníckych odborov, konkrétne z katedry ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie," ozrejmila Štefánia Andraščíková, dekanka Fakulty zdravotníckych odborov PU.



S cieľom eliminovať stretávanie sa zamestnancov na jednom mieste, ako aj dlhé čakanie v radoch, vytvorilo Centrum výpočtovej techniky PU vlastný online systém prihlasovania sa na konkrétny čas testovania s vygenerovými údajmi na certifikáte.



Možnosť prísť sa otestovať na pracovisko využilo v pondelok (8. 2.) 236 univerzitných zamestnancov, pričom ani jeden z nich nemal pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19. Odberové miesto v priestoroch univerzity na Ulici 17. novembra bude dostupné zamestnancom každý pondelok vo februári v čase od 8.00 h do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 h do 13.00 h.