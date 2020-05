Prevádzka pohrebných a cintorínskych služieb je v Prešove otvorená

Prešov 13. mája (TASR) - Za sprísnených hygienických opatrení je znovu otvorená prevádzka pohrebných a cintorínskych služieb v Prešove na Krátkej ulici. Obmedzenia platia aj pri pohreboch. Informovala o tom radnica na svojej internetovej stránke.



Pri vstupe do kancelárie pohrebných a cintorínskych služieb musia klienti dodržiavať viaceré opatrenia. "Vstup je možný len po jednom a pracovníčka za každou osobou, ktorá vstúpi, uzamkne dvere. Po odchádzajúcom klientovi sa zrealizuje dezinfekcia a až následne môže vstúpiť ďalší," konkretizuje mesto s tým, že klienti musia do kancelárie vstupovať s ochranou nosa a úst až po tom, ako si vydezinfikujú ruky prípravkom umiestneným pri vstupe do kancelárie.



Obmedzenia naďalej platia i pri konaní sa pohrebov. Počet osôb, ktoré sa môžu zúčastňovať na obradoch v Dome smútku na Hlavnom cintoríne a v Dome smútku na Solivare, je 40. "Všetci sú povinní dodržiavať vzájomné dvojmetrové rozstupy. Do každej lavice sa môžu usadiť maximálne dve osoby," vysvetľuje ďalej samospráva a informuje, že sedenie je vyznačené priamo na laviciach. I pri pohreboch platí povinnosť chrániť si dýchacie cesty a dezinfekcie rúk.



Ako mesto dopĺňa, opatrenia v Dome smútku v Nižnej Šebastovej sú podobné, dovnútra však vzhľadom na aktuálne realizovanú rekonštrukciu môže vstúpiť maximálne 30 osôb.