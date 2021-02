Prešov prezentuje projekt, s ktorým sa uchádza o titul EHMK 2026

Prešov 3. februára (TASR) – Krátkym filmom a videodokrútkami prezentuje mesto Prešov v stredu svoj bidbook, dokument predstavujúci projekt, s ktorým kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, rezort kultúry začal v utorok (2. 2.) s vypočúvaním kandidátov.



"Vzhľadom na pandemickú situáciu prebieha výber kandidátov v on-line podobe. Mestá, ktoré postúpia do druhého kola, Ministerstvo kultúry (MK) SR plánuje zverejniť v živom vysielaní v piatok (5. 2.) o 15.00 h. Dokopy má o titul EHMK 2026 záujem osem slovenských miest, a to Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín a Žilina," uviedol Tomek.



Prezentácia podľa jeho slov pozostáva z troch videí, ktoré spolu tvoria krátky film a priblížia mesto medzinárodnej porote, a šesť prezentujúcich videí. Tri videá preto, lebo kandidatúra Prešova stojí na troch pilieroch - soľ, periféria a zelené udržateľné mesto.



"Tromi videami nás sprevádza herečka Veronika Husovská, ktorá postupne tieto témy komisii predstaví a priblíži svojimi vstupmi, rozhovormi so zástupcami rôznych kultúrnych odvetví a pútavými obrázkami z nášho mesta a kraja. Veríme, že video v kombinácii s prezentujúcimi je správna forma, ktorá upúta komisárov. Tému soli sme priblížili priamo nakrúcaním v Solivaroch, keďže soľ je jedným z pilierov kandidatúry. Tak, ako bola kedysi vývozným artiklom Prešova soľ, chceme, aby sa budúcim vývozným artiklom stala kultúra," uviedla členka realizačného tímu Marka Staviarska.



Porote sa vo videopodobe prihovoria šiesti členovia realizačného tímu - Matúš Binc, Ingrida Vaňková, Vladimír Feľbaba, Jana Migašová, Michal Hudák a Tomáš Burger, ktorí jej priblížia takzvaný bidbook a víziu mesta Prešov.



"Ešte koncom minulého roka malo prezentovanie projektu prebiehať na pôde MK SR, no vzhľadom na pandemickú situáciu s cieľom zabezpečiť pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky bolo nutné prezentáciu nahrať. Pred samotným natáčaním bolo potrebné pripraviť koncepciu a scenár, ktorý prechádzal odbornou oponentúrou. Prezentujúci sa pripravovali svedomito nácvikmi prejavu v slovenskom aj anglickom jazyku," dodala manažérka projektu EHMK za mesto Prešov Lenka Sovičová.